Подсказка мамам: собираем базовый гардероб малышу 3-х лет

Рождение малыша для мамы радостный момент, к которому покупается и дарится родственниками огромное количество разнообразной одежды. Период с трех лет – это как раз тот этап, когда из всех запасов выросли, и предстоит шаг во «взрослую» жизнь – поход в садик. Тут следует подготовиться основательно, чтобы малыш выглядел стильно, и одежда была практичной. О том, как это сделать правильно рассказала создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

«Важно, чтобы ребенку было удобно, так как большую часть времени он будет бегать и играть. При этом все предметы гардероба должны легко надеваться, что не только экономит время воспитателя, но и приучает малыша быть самостоятельным», - комментирует создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

Базовый гардероб малыша

В период с трех лет ребенок много двигается, кушает самостоятельно, поэтому потребуется большое количество хлопковых футболок, штанишек и хлопковых леггинсов, которые приятны к телу, хорошо впитывают пот и легко отстирываются. При этом они не сковывают движения, не давят на животик и не врезаются в него. Лучше приобретать вещи сочетающихся цветов, потому что в саду они будут постоянно миксоваться друг с другом.

Выбирая футболки, стоит обратить внимание на качество трикотажа, как правило, детская одежда подвергается многочисленным стиркам, футболки из массмаркета зачастую быстро приходят в негодность: перекручиваются, растягиваются, теряют цвет. Прежде чем отправить малыша в обновке в сад, лучше одежду постирать, чтобы удалить излишек краски с ткани.

Для прогулок потребуется комбинезон из футера с начесом (трехнитка) - это плотное хлопковое полотно, именно его можно носить круглогодично, в том числе как самостоятельное изделие или стеганый комбинезон, в зависимости от сезона. В чем преимущество утепленного комбинезона перед комплектом из штанишек и курточки? Малышу сложно самостоятельно правильно заправить одежду в штанишки, чтобы спинка не оголялась. Еще комбинезон хорош тем, что с ним ребенок может справиться самостоятельно, ему легко будет застегнуть молнию (за счет того, что не придется вставлять штифт молнии в бегунок) – комбинезон лучший помощник. Хорошо их иметь два, на тот случай, если срочно один потребуется постирать. Бренд детской одежды Bungly boo! предлагает большой выбор комбинезонов для разной погоды.

В зимний период для активных деток потребуется термобелье, флисовый комбинезон, мембранный зимний комбинезон + шлем. Флис будет отводить влагу от тела, мембрана за счет своей структуры выводит ее наружу. Ребенок может активно двигаться, но при этом останется сухим.

Приобретая верхнюю одежду, стоит обратить внимание на внутренние лямки-резинки, которые позволяют спустить верхнюю часть комбинезона, пока воспитатель одевает всех детишек (а также в ТЦ и магазинах).

Есть желание сэкономить? Рассмотрите зимний комбинезон с системой роста, его хватит на два года. Первый год комбинезон носят с подвернутыми манжетам, на второй отворачивают манжеты и распарывают внутренние швы.

Для малоподвижных детишек и "мерзлявых" можно использовать утепленный комбинезон-косуху в качестве поддевы и зимний комбинезон.

На холодное время потребуется шапочка, лучший вариант – шапка-шлем, уши всегда закрыты и не надо мучиться с завязками. Летом на голову обязательны шапочки, платочки и кепочки. Детки очень быстро перегреваются и если не покрывать голову, можно получить солнечный удар. В летнюю жару самая подходящая одежда шьется из муслина. Это натуральная ткань, состоящая из волокон хлопка, которая имеет хорошую гигроскопичность, приятна к телу и не вызывает аллергии.

Для «тихого часа» потребуется пижамка. Их тоже покупаем две – на смену (во сне нередко случаются оказии и малыши писаются). Для этого же случая в шкафчике желательно держать комплект запасной одежды и несколько комплектов нижнего белья.

И, конечно же, большое количество хлопчатобумажных носочков. Их потребуется действительно много, потому что, как и у взрослых, они часто теряют свою пару. Лучший выход - купить несколько одинаковых пар, которые без проблем заменят «выбывшего бойца».

Девочкам можно купить несколько трикотажных платьев и колготок, а также кофточку на случай похолодания в группе.

Домашняя одежда

Для дома также хорошо подходят хлопковые футболки, штанишки и лосины (для девочек) с небольшим количеством эластана, он позволяет предметам одежды лучше сохранять форму. Хорошо выручают пижамы из качественного трикотажа.

На зиму для сна можно купить специальный комбинезон, чтобы малыш не раскрывался по ночам.

При сборе базового гардероба рекомендуется отдать предпочтение качественным вещам из натуральных материалов, особенно если у ребенка наблюдаются аллергические реакции. Малышу лучше покупать одежду проверенных брендов, например, бренда детской одежды Bungly boo!, которые гарантируют качество и безопасность своей одежды.