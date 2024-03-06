Поездка на природу, поэтический концерт и конкурс «Бабушка Турбозавр»: что приготовила «Мультиландия» для юных зрителей к 8 Марта

8 марта с 6:00 — марафон мультсериала «Простоквашино»: зрителям предлагают провести весь день в самой знаменитой мультдеревне в компании её неугомонных весёлых жителей — дяди Фёдора, Матроскина, Шарика, их друзей и соседей.

Полнометражный анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» — 9 марта в 22:30 — расскажет о крохотных существах, которые живут в домах и незаметно для их обитателей чинят разные приборы. О них не знает никто, кроме профессора Чудакова, который дружит с фиксиками. Однажды его эксперимент выходит из-под контроля, и героям приходится срочно спасать своего друга и предотвращать серьёзную катастрофу.

10 марта в 22:30 на телеканале покажут ещё один полнометражный фильм про фиксиков — «Фиксики против кработов». И снова большой секрет фиксиков под угрозой раскрытия: ещё один учёный Эрика бросает научный вызов профессору Чудакову. Если она победит, о фиксиках узнает весь мир. Однако противостоять придётся не только Эрике, но и её помощникам — кработам.

Также 10 марта в 8:00 на телеканале покажут две премьерные серии мультсериала «Лудлвилль», который рассказывает о жизни славных жителей одноимённого городка — лудлов. Самое необычное в этом городке — волшебный альбом маленькой Энн: предметы из альбома можно использовать в реальной жизни, но весьма необычным образом.

«Мультиландия» предлагает принять участие в весеннем конкурсе и выиграть призы. К премьере 3-го сезона «Турбозавров» на телеканале проходит конкурс «Бабушка Турбозавр» на самый креативный рисунок. Подробности участия можно узнать на сайте телеканала.