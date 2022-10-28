Поговорим о пигментных пятнах и избавимся от них с помощью современных методов

Появление пигментных пятен – это довольно распространенная проблема, которая рано или поздно затрагивает большинство людей. Некоторые из них отмечают, что особенно ярко пигментация дает о себе знать в периоды ранней осени и поздней весны. Возникновение таких проявлений часто вызывает ряд вопросов и становится предметом споров. Почему появляются пигментные пятна? Опасны ли они? Какими современными и эффективными способами можно избавиться от них? Ответить на все эти вопросы нам поможет Анна Кантова, врач-дерматолог, косметолог клиники Candela Excellence Clinic*.

Что такое пигментные пятна и почему они появляются?

«Пигментные пятна – это участки повышенного скопления меланина – особого пигмента, который придает цвет нашей коже, волосам и радужной оболочке глаз. Его отложение в верхнем слое кожи образует мелкие пятна (например, веснушки или родинки). Важность меланина очень велика, так как он защищает человека от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей, обладает антиоксидантной активностью, поглощая радикалы, которые образовываются в результате УФ-повреждений» – рассказывает Анна Кантова.

Меланин вырабатывается меланоцитами – клетками нижнего слоя кожи. Обычный уровень пигмента заранее определен генетикой. Но на повышение выработки меланина также влияет и ряд факторов:

- сильное воздействие ультрафиолета,

- гормональные сбои,

- наличие воспаления,

- нарушения пигментации кожи,

- механические повреждения,

- возраст (старше 35–40 лет).

Опасна ли пигментация?

Обычное появление пигментных пятен не должно вызывать больших переживаний, сами по себе они не опасны. Но этот своеобразный сигнал организма говорит о том, что с ним что-то происходит, будь то повреждение кожи ультрафиолетом или систематическое травмирование.

Стоит обратиться к специалисту если пигментное пятно разрастается, меняет цвет, выступает над кожей, зудит или становится болезненным, ведь под него может маскироваться злокачественное новообразование.

Что же предлагает современная медицинская косметология для борьбы с пигментными пятнами?

На первом месте, безусловно, стоят аппаратные методы лечения:

1. Прежде всего, это световые аппараты (фотосистемы и лазеры).

2. Их большим плюсом является избирательное (точечное) воздействие на пигментное пятно (скопление меланина). Определенная длина волны разрушает пятно, оставляя окружающие ткани неповрежденными.

3. Дополнительно к использованию аппарата, врач может предложить шлифовку кожи:

При наличии глубокой пигментации.

Аппараты бывают разных типов:

1. Рассчитанные на более темные фототипы кожи с большей глубиной проникновения.

2. Для светлого типа кожи с «короткими» волнами и более мягкими насадками.

3. Также есть и мультифункциональные аппараты:

Одним из таких является PicoWay – первый в мире пикосекундный лазер с тремя длинами волн, который удаляет пигментные пятна при любом типе кожи, а также исключает травматизацию и образование шрамов после процедуры. Схема работы этого аппарата заключается в коротких импульсах, которые разбивают пигментное пятно на мелкие частицы, затем они естественным путем выводятся из организма. Процедура с применением этого аппарата является наиболее комфортной и менее травматичной.

Как проходит процедура с применением PicoWay и чего можно ожидать?

До процедуры врач обязательно проводит консультацию и дополнительную диагностику, чтобы определить скрытую пигментацию и глубину залегания меланина.

Сама процедура длится от 15 до 30 минут. Обезболивание в подобных методах практически не используется, так как процедура безболезненна. Однако, для комфорта пациентов с низким болевым порогом возможно использование специального крема, снижающего чувствительность.

После процедуры может проявиться небольшое покраснение кожи и потемнение пигментных пятен. Процесс разрушения пигмента может занять до нескольких недель. После полного заживления кожа повсеместно приобретает одинаковый цвет и структуру. Для более эффективного процесса заживления рекомендуется следовать всем рекомендациям врача.

Количество требующихся процедур подбирается индивидуально – все зависит от типа и размера пигментных пятен, обычно необходимы 3–4 сеанса с разницей в 3–4 недели. Врач, в процессе лечения, может использовать другие аппараты для разных типов пигментных пятен. Стандартно подобные процедуры имеют ряд противопоказаний для проведения: беременность, период лактации, а также прием некоторых лекарств.

Безусловно, устранение проблемой пигментации – это не только естественный путь к чистой и ухоженной коже, но и счастье нравиться себе самой. Тем более, что современная медицинская косметология сделала этот путь безопасным и эффективным!

*Клиника CANDELA — единственный центр эстетической медицины в Москве от мирового лидера в производстве косметологических лазеров.