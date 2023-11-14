Погружение в прошлое на презентации уникальных возможностей «КЁ» студии стиля по пошиву мужских костюмов

Мода 1930-х годов представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, и до сих пор узнаваема во многом благодаря ярким знаменитостям прошлого века в киноиндустрии. Такие звезды кино как Хамфри Богарт, Фред Астер, Кэри Грант, Генри Купер, внесли свой вклад в то, как должны выглядеть мужчины и что они должны носить. О Генри Купере даже ходили слухи, что в каждом крупном городе Америки у актёра есть свой портной, который быстро мог обновить его гардероб даже во время краткосрочных гастролей.

В «КЁ» студии стиля знают все о классическом мужском костюме 1930‑х годов с застёжкой̆ на 2 или 3 пуговицы, из шерстяной̆ ткани спокойной̆ однотонной̆ расцветки. И о том, что модно и дорого. Ведь в 30-е годы прошлого века успешные мужчины большое внимание уделяли деталям и аксессуарам. У джентльмена все было на своём месте — часы на цепочке, шляпа, галстук, платок в нагрудном кармане, перчатки.

В «КЁ» студию стиля обращаются тогда, когда шансы найти столь необходимый костюм в бутике или магазине равны нулю. Заказать костюм в «КЁ» студии в ретро-стиле и не только, стоит еще и потому, чтобы стать свидетелем персональной работы с каждым клиентом. Ведь помимо швейной техники мастера студии изучают анатомию, морфологию тела и даже психологию. После того как сняты мерки, искусственный интеллект и высокоточные математические алгоритмы конструируют уникальные лекала для вашей фигуры, учитывая все особенности тела и осанки для идеальной посадки костюма. А высокотехнологичное производство и лучшие ткани от ведущих европейских фабрик позволяют реализовать даже самые смелые мечты. Как говорят основатели «КЁ» студии стиля: «Наши клиенты понимают, что их одежда создана на основе последних научных открытий, с учетом влияния цвета на комфорт и внутреннее состояние человека. А мастера студии применяют законы пропорций, учитывают особенности фигуры клиента, и предлагают ткани и элементы кроя, которые её подчёркивают».

Опытные стилисты студии, за плечами которых многолетний опыт работы и стажировки в лучших европейских ателье, помогут безошибочно определиться с тканями, деталями костюма и аксессуарами исходя из ваших целей. «КЁ» студия стиля делает всё возможное, чтобы сберечь самое главное — время и нервы своих клиентов, и предлагает лучшие решения, чтобы мужчина чувствовал себя максимально комфортно в своем костюме, был готов к большим свершениям, а его репутация и статус только росли.

Компания «КЁ» студии стиля основана в 2017 году молодым ученым Cтраны Cоветов Андреем Шелудченковым и юным энтузиастом из Подмосковья с тонким чувством юмора Дарьей Рытовой. Основной принцип работы компании: «Здесь клиент всегда найдет то, что давно и безуспешно искал в другом месте». ДНК бренда: «Быть, а не казаться».