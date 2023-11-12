Поиск гармонии в проекте #ПроBeauty с Элиной Гейман

31 октября в ресторане авангардной кухни Shagal при отеле Mövenpick Moscow Taganskaya состоялось мероприятие проекта #ПроBeauty. В этот раз гости проекта стали участниками Public Talk на тему «Осознанное материнство: искусство гармонии и баланса» и поговорили о том, как можно найти то самое «золотое сечение» в разных сферах нашей жизни.

Гостями мероприятия стали прекрасные леди: Олеся Судзиловская, Анфиса Чехова, Надя Ручка, Ирина Слуцкая, Женя Малахова, Светлана Абрамова, Элина Гейман, Ольга Ушакова, Наталия Власова, Алеся Энберт, Юлия Брант, Анна Макарова, Анна Чекалина, Алла Довлатова, Милана Вальмонт, LAPINA, Ольга Глушкова, Галина Муханова, Дарья Григорян, Юлия Никас, а также джентльмены Брендон Стоун, Митя Фомин, Александр Энберт, Даниил Брант и Родион Газманов.

Встреча в рамках проекта #ПроBeauty собрала звёзд шоу-бизнеса, спорта, кино. Все сошлись во мнении, что в современных реалиях поиск баланса и гармонии важен как никогда. Участники поделились своими секретами поиска гармонии между домом, семьёй и карьерой.

Актриса, певица и мама пятерых детей Элина Гейман рассказала о своём опыте поиска гармонии и использования звуков и мантр для создания спокойной атмосферы в доме и помощи детям в развитии. Элина пришла в осознанность через материнство, один из секретов её успеха – пение мантр. Она сравнивает действие мантры со всем известным действием магнита. При пении «притягиваются» те блага, которые интересуют исполнителя, происходит своеобразная настройка и наполнение энергией.

Элина не просто подробно познакомила со своим методом, она спела мантры. И все участники отметили её прекрасный голос и гипнотическое воздействие. Путь к спокойствию и гармонии, который предлагает Элина, без, преувеличения является уникальным. И достоин патента. Необходимую помощь в этом окажет руководитель компании «Патентное бюро» Манвэл Арсенович Агаджанян. Он вручил Элине Гейман сертификат, который позволит оформить авторские права.

Далее гости мероприятия приняли участие в мастер-классе от шеф-повара ресторана Shagal Дмитрия Славина. Дмитрий раскрыл некоторые профессиональные секреты, приготовил вместе с участниками полезный творожный трайфл, эффектный салат с хурмой, страчателлой, инжиром и руколой и Рибай фламбе в специях. Готовить Дмитрию помогали Наталия Власова, Ирина Слуцкая и Элина Гейман.

Партнерами мероприятия выступили: итальянский производитель кофемашин и отдельных категорий техники для дома и кухни Delonghi; премиальный сервис по уходу за гардеробом Sneakers Cant Wait; ювелирный бренд TESORO; бренд косметики LETIQUE – формула красоты в бирюзовой баночке; клиника профессиональной косметологии Venesa; группа компаний Simple; бренд бытовой химии Meine Liebe; российский производитель кондитерских изделий в категории Candy&Toys "Конфитрейд". Также гости получили подарки для дома, уюта и хорошего настроения от «Всёгазин» - магазина в ТЦ «АфиМолл», который был создан при личном участии Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.