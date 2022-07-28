Показ бренда «Душегрея» в рамках фестиваля «Зелёный подиум»

В саду имени Баумана в рамках фестиваля «Зелёный подиум» состоялся показ бренда «Душегрея». В дефиле приняли участие актрисы Анастасия Макеева, Ирина Лачина, Мария Ильюхина, телеведущая Ирина Сашина, певица Алла Миронова и модели из Школы Славы Зайцева. Гостями показа стали Светлана Тома, Екатерина Семёнова, Ирина Пудова, Яна Крайнова, Марина Богатова, Екатерина Директоренко, Татьяна Таран, Сергей Балашов, Екатерина Радченко, Антонина Клименко. Основу показа составили многослойные образы из вещей с понятным и лаконичным силуэтом.

Бренд «Душегрея» известен в первую очередь своей интересной верхней одеждой, с акцентом на принты и дизайнерскую стежку. Минимум 3/4 года в России - холодно и серо, и наша цель: сделать эту «серость» такой же желанной, как и яркое лето.

Откуда пришло название? От старинного слова «душегрея», которым на Руси называлась верхняя праздничная женская одежда. И в этом емком названии соединилась вся суть нашего творчества. Бренд «Душегрея» -это история про «душу» и «греть», про праздник.



Преимущества бренда - это авторские ткани и адекватные цены на эксклюзивные вещи. Любая вещь из коллекции Душегреи – подчеркнёт статус клиента как творческой и неординарной личности. Основательница бренда: Наталья ДушеГрея, победитель конкурса «Мода России 2015», автор 2 патентов на изобретения в области декоративной отделки трикотажных изделий, «Деловая женщина года- 2015», многодетная мама. Среди клиентов бренда такие звезды как: актрисы Ирина Лачина, Светлана Тома, Серафима Низовская, Екатерина Директоренко, Екатерина Дробыш, Анна Чурина, Анна Терехова, Оксана Сташенко, Наталья Бочкарева, Наталья Лесниковская, Мария Романова, Юлия Ромашина, Катя Семенова, Ольга Кузьмина телеведущие Ирина Сашина, Лариса Вербицкая, примы балета Большого Театра Анна Тихомирова и Анастасия Меськова, певицы Катя Лель, Наталья Гулькина, фигуристка Анастасия Гребенкина и многие другие.