Показ дизайнеров на Fashion Day Academy Kaurtseva

21 апреля в самом центре Москвы в Studio Hall впервые прошёл Fashion Day Academy Kaurtseva. В этот день зал превратился в роскошный подиум, на котором были продемонстрированы 13 коллекций кутюрных платьев от дизайнеров России и ближнего зарубежья - поистине настоящий праздник женственности и красоты.

Уже с первых шагов модели коллекции "Звёздный блеск" от дизайнера Барышниковой Ольги задало настроение всему мероприятию. Ведь роскошный дизайн вечерних нарядов для красной дорожки практически никого не может оставить равнодушным. В коллекции акцентировано внимание на женственных формах: утрированно тонкая линия талии, широкие бёдра, подчёркнутая грудь. Особое значение уделено ручной работе - отделке кружевом, замысловатому декору, вышивке бисером. При создании платьев с использованием натуральной цветовой гаммы дизайнер отдала предпочтение стилю New look, подчёркивающему все достоинства женской фигуры. А головные уборы, напоминающие отблеск тысячи ярких кристаллов на ночном небе, привлекли внимание к каждой модели.

Коллекция Екатерины Райх «First exit» демонстрирует, что современные женщины, которые приспособились к нынешнему ритму жизни, имеют возможность оставаться естественными, женственными, сексуальными. В концепции всех образов дизайнер отталкивается от романтизма и миксует его с современностью и динамикой.

Коллекция дизайнеров Татьяны и Анастасии Углицких - "Great (Великая)" - представляет варианты праздничных нарядов, которые по всей сложности и неординарности дают вызов традиционным платьям. Коллекция построена на переливе и оттенках золота, которое добавляет шарм и делает особый акцент на изделиях. Татьяна и Анастасия Углицких органично сочетают современные технологические и дизайнерские решения с историческими нотками. Женственность и роскошь в коллекции "Великая" раскрывается на контрасте объёма императорских размеров юбки и очень узкого корсета. Дизайнеры используют в платьях отделку и кружева, камни. Сложная конструкция корсета поддерживается авторской технологией, которая создает утончённый силуэт.

Российский дизайнер Елена Букина представила на большом подиуме свою вторую коллекцию "Бархатная роза". В своих платьях Елена внесла в женственный образ провокационные нотки. Облегающие силуэты напоминают сам бутон, а благодаря корсетной основе подчёркивают узкую талию. Декоративные элементы на изделиях в виде роз придают поистине роскошный вид. В коллекции преобладают различные оттенки от нежно-пудрового до глубокого чёрного и фиолетового цветов.

Новая коллекция «Холод вершин» дизайнера Ольги Прохоровой вдохновлена красотой камня и ледяными вершинами гор. В коллекции преобладает серо-чёрная гамма, имитирующая цвета холодных склонов. Платья, созданные на корсетной основе, подчёркивают все достоинства фигуры, а пикантные вырезы придают лёгкий налёт сексуальности. В качестве отделки использовались стекло, осколки зеркал, стразы, атласные ткани, фатин, а ткани с напылением подчёркивают красоту и холод камня. Героиня коллекции – состоявшаяся леди, которая видит красоту мира, чувствует её, для этого ей не нужны яркие краски. Дизайнер раскрывает образ женщины с непростой судьбой, которая, несмотря ни на что, осталась женщиной, величественной и прекрасной. Холод – вне её, она - Женщина!

Коллекция «La Bella» дизайнера Юлии Калмыковой является рассказом о женщине с обольстительной чувственностью, красавицей во всех её проявлениях. Она волшебная, будоражащая воображение, сказочная и роскошная. Обилие ручной работы, утончённость силуэтов – именно в этом и заключается отличительная особенность. Дизайнер всегда придерживается своих правил: строго выдерживает стиль и образ, гармонично связывая их воедино. Бережно сохраняет черты женственности, развивает идеи корсетного кроя, раскрывая в каждой модели свой авторский взгляд на мир современной женщины. Как итог: коллекция выглядит исключительно изысканно и утончённо.

Вдохновением для коллекции "Чувственная" Галины Остапенко стала женщина, от которой веет невероятной, притягательной силой и энергией. Лёгкие струящиеся полупрозрачные ткани - отсылка к её хрупкой, женской натуре. Корсет же напротив - олицетворение характера, силы внутри неё. Сочетание парящей лёгкости, почти невесомости тканей и строгости, прочности корсета идеально описывают именно ту женщину, ради которой и была создана эта коллекция. Роскошь, глубина, женственность в одежде подчёркнута прилегающими силуэтами, корсетами, расшитым кружевом, струящимися тканями. Уникальные декоративные элементы созданы вручную в единственном экземпляре, а значит - эксклюзивны и индивидуальны для каждой женщины!

Дизайнер Елена Федулова представляет дерзкую коллекцию своего бренда ELFF под названием «Леди - приключение». Новая коллекция отражает женскую энергию, способную одновременно на дерзкие яркие проявления и романтическую нежность. В моделях, вдохновлённых любовью к путешествиям, преобладают мягкие, естественные тона, рождённые самой природой и навевающие мысли о далёких странах, запахе моря, поездках в конных экипажах прошлого века и сбывшихся желаниях. Одновременная строгость и женственность, мягкие природные тона и контрастный ультра сине-фиолетовый передают сложный внутренний мир эмоций женщины, способной подобно морю вызывать то умиротворение и покой, то бурю. Сложные линии кроя жакетов и воздушные юбки создают дерзкий и нежный образ, передавая игривое и в то же время романтичное настроение.

Провокационная, яркая коллекция от дизайнера Новиковой Татьяны "Искушение красным" создана для девушек, которые хотят заявить миру о своей уникальности. Эмоция - вот что хочет оставить о себе дизайнер. В коллекции представлено девять образов в красных и белых цветах. Пять моделей дополнены корректирующими корсетами, для двух образов созданы авторские корсеты из кожи растительного дубления, а также юбка из одёжной натуральной кожи. Все изделия изготовлены в единственном экземпляре.

С помощью романтичного цветочного декора и обилием ручной работы дизайнер Анна Дядюн показывает всю женственность, утонченность, современность и динамичность в своей коллекции "Анжелика". Вдохновлялась цветочными полями и коллекциями Christian Dior дизайнер использовал различные виды техник, которые помогли создать романтические изделия, украшенные эксклюзивными цветочными принтами и выразительными мотивами. При создании платьев для передачи концепции дизайнер использовала материалы разных типов: шифон, фатин, атлас, корсетная сетка, велюр. При помощи бисера, бусин и пайеток создавалась уникальная ткань в единственном экземпляре. Изюминкой коллекции стало ирландское кружево, специально созданное вручную для раскрытия задумки.

В своей коллекции «Ray of love» ("Луч любви") дизайнер Валентина Дынко раскрывает образ уверенной в себе и одновременно романтичной леди. Она излучает сильный характер и нежность, с легкостью идёт к поставленным целям. Героиня имеет гибкий ум и чувство юмора, её ценности - любовь к себе, оптимизм, дружба и доброта. Эффект восприятия основан на сочетании плотных и лёгких тканей. Изюминкой декора является кропотливая ручная работа с использованием кристаллов, камней и лепестков, созданных вручную. Благодаря корсету, моделирующему фигуру, создаётся изящный женственный образ, а пышные юбки зрительно делают силуэт ещё более утончённым.

Касимбек кызы Рахат, художник-дизайнер по костюмам и текстилю, создавала свою коллекцию "Frida ART", вдохновляясь творчеством и личностью художницы Фриды Кало. Через свою коллекцию Рахат передаёт её характер, её внутренний богатый мир с личными переживаниями, её дерзостью и экстравагантностью. В своих работах дизайнер использует вручную созданные фактуры, а также аксессуары для дополнения образов по мотивам выбранного вдохновения. В коллекции были использованы несколько стилей - New Look, авангард и готика - в сочетании с корсетными технологиями. Дабы подчеркнуть всю сложность идеи, дизайнер придерживался чёрно-красных оттенков для передачи всей страсти мексиканской художницы.

В своей новой коллекции "Его Аромат" дизайнер Ольга Каурцева подчёркивает тот факт, что женщина заходит на мужскую территорию, так актуально на сегодняшний день. Вдохновляясь лаконичным смокингом, умело подчёркнута чёткость форм, перенося это на женское платье, что придает образу шарм и женственный романтизм. Дизайнер хотела передать названием своей коллекции шлейф принадлежности образов к костюмной группе. А использование брутальных элементов в вечернем платье - модный перфоманс для ярких и неординарных личностей.

Само мероприятие было организовано в лучших традициях модной индустрии: красивые декорации, профессиональный свет и, конечно, огромный баннер и красная ковровая дорожка!

Все посетители и участники Fashion Day Academy Kaurtseva погрузились в настоящую атмосферу мира высокой моды.