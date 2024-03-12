Показ новой коллекции JULIA DALAKIAN в рамках Московской недели моды

В рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале «Манеж» прошел показ новой коллекции JULIA DALAKIAN FW 24/25 Grange Couture.

В этом сезоне модный Дом Юлии Далакян исследует гранж, но пропускает знакомый многим стиль через призму ДНК бренда. Дизайнер искусно объединила стиль гранж с эстетикой бохо и элементами индустриального романтизма.

Кружево, легкие шифоны, вареный бархат и лен, расшитые куртки и брутальные пальто из эко-кожи образуют необычный стиль, в котором сочетаются элементы бохо и индустриального романтизма.

Основным цветом коллекции стал черный, однако благодаря использованию разных материалов, все образы получились непохожими друг на друга.

Юлия активно использует эко-кожу, бархат и шифон, дополняет образы вышивкой и кружевом. При всей сложности и продуманности каждой детали образа, вещи выглядят демократично, легко и эстетично.

Самое главное в стиле Дома Юлии Далакян – сохранить и постоянно совершенствовать традиции Высокого шитья, а также использование необычной обработки, сложного скульптурного кроя.



Среди поклонников марки, присутствующие на показе: Юлия Костюшкина, Сергей Зверев, Анна Калашникова, Даниил Федоров, Алекс Че, Анастасия Клименко и мн.другие