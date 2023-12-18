Показ новых коллекций Geox

Итальянская компания Geox производит обувь, верхнюю одежду для женщин, мужчин и детей, а также сумки и прочие аксессуары. Визитная карточка бренда – запатентованные технологии, делающие одежду и обувь комфортными в носке в любое время года. Технологии Geox защищены 63 патентами и еще 3 патентными заявками. Ключевые решения связаны с воздухопроницаемостью изделий бренда. Geox зарекомендовал себя на мировой арене как производитель обуви и верхней одежды с собственной научно-экспериментальной лабораторией, где непрерывно проводятся исследования различных материалов и их свойств, разрабатываются и тестируются новые технологии. Ежегодно компания выделяет 2% от своего мирового оборота на научно-исследовательские работы и поиск инновационных решений. Сегодня Geox является лидером итальянского рынка в своем сегменте и одним из ведущих мировых брендов в категории International Branded Casual Footwear Market (источник Shoe Intelligence, 2022).
Geox Respira ™
Универсальные и функциональные коллекции Geox включают повседневную и элегантную обувь, кроссовки, ботинки, куртки и пуховики для мужчин и женщин, а также широкий ассортимент обуви для детей, обеспечивающей комфорт и удобство при ношении.
Коллекция обуви Geox для мальчиков и девочек предназначена для того, чтобы предложить родителям широкий выбор моделей на выбор и позволить им инвестировать в качественную обувь, учитывающую особые потребности растущих ног. Обувь на резиновой подошве, доступная в интернет-магазине, обеспечит детям необходимую устойчивость и безопасность. Их можно носить на досуге, но они также будут чрезвычайно полезны для их первых особых случаев. Выбирайте обувь на резиновой подошве для утреннего посещения детского сада или первых прогулок в парке: она удобная и дышащая, а также обеспечивает отличное сцепление с поверхностью. Независимо от того, выбираете ли вы обувь на шнурках или с практичной застежкой-липучкой, обувь из коллекции - лучший способ побаловать ножки ребенка ощущением благополучия, защиты и легкости движений. А когда наступает лето и температура резко повышается, все, что им нужно, - это пара сандалий на резиновой подошве, чтобы они наслаждались свежестью и легкостью, которых они заслуживают.
Amphibiox ™
Являясь синонимом водонепроницаемости и удобства при носке, они были разработаны для защиты ног в сырую погоду и сохранения их сухими в течение всего дня. Обувь Amphibiox ™ из коллекции Geox была создана с учетом ее повседневного применения. Кроссовки Amphibiox ™ позволят продолжать играть на свежем воздухе с осени до весны, даже при плохой погоде. Непревзойденное сочетание функциональности и стиля - они настолько дышащие и универсальные, что их можно носить где угодно и в любое время - от прогулок на свежем воздухе до школьных занятий, включая поездки на выходные с семьей. Но именно зима требует соответствующего ассортимента водонепроницаемой обуви, чтобы маленькие ножки чувствовали себя счастливыми с утра до вечера, способствуя естественной терморегуляции. Ботинки, улучшенные технологией Amphibiox ™, отлично подходят для игр и прогулок по городу и порадуют всех. Взрослым они понравятся, потому что в них уютно и они выдерживают любые погодные условия.
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