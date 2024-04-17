Показ высокой моды Academy Kaurtseva Fashion Day III 2024 г.

Невероятное событие в мире моды! В центре столицы 26 апреля состоится долгожданный показ высокой моды Academy Kaurtseva Fashion Day III, где каждый гость окажется в центре внимания. Этот вечер будет наполнен элегантностью, стилем и невероятными сюрпризами, представлены эксклюзивные коллекции талантливых дизайнеров. Событие, которое оставит незабываемые впечатления на долгое время!
На подиуме представят свои работы такие известные модельеры, как:
Елена Букина, Наталья Яцина, Елена Федулова, Валентина Сташкова, Екатерина Калистратова, Елена Борисевич, Ирис Ферерра, Венера Бугодярова, Домна Василенко, Ирина Остапчук, Ольга Каурцева.
В рамках мероприятие состоится финал международного конкурса дизайнеров с вручением гранта для победителя. Председатель жюри - Король гламура, легенда, икона стиля Сергей Зверев.
Academy Kaurtseva Fashion Day уже завоевал репутацию знакового события в индустрии моды, где каждый может наполниться вдохновением на целый сезон. При входе Вас ожидает мини-фуршет с бокалом игристого напитка, фотозона с красной ковровой дорожкой и возможность встретить звезд шоу-бизнеса, блогеров и представителей СМИ.
Ведущий вечера - известный телеведущий Максим Привалов.
Организатором мероприятия является российский дизайнер Ольга Каурцева, обладатель Гран-при "Королева корсетов" от В.М. Зайцева в 2019 году.
Дата: 26 апреля 2024
Сбор гостей: 18:00
Начало: 19:00
Адрес: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 49, STUDIOHALL, зал №15
Dress Code: Black Tie
Присоединяйтесь к этому великолепному событию высокой моды!
Больше информации на официальном сайте:
https://kaurtseva.com/fashion_day
Возрастное ограничение: 12+
Количество мест ограничено!
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