Покупки в секонд-хенд: стыдно или экономно?

Согласно данным исследований во время пандемии рынок С2С вырос в три раза. Что такое рынок С2С и чем обусловлен рост — поговорим в этой статье.
Что такое рынок С2С
Рынок С2С — это продажи от клиентов к клиентам. Что это значит? Что вырос спрос на вещи бывшие в употреблении. Почему это произошло. Ответ очевиден. В ситуации нестабильной экономики, потери работы, неопределенности, люди не перестали потреблять товары. Они сменили приоритеты, покупают только самое необходимое, а также экономят на товарах, покупаю на распродажах и даже бэушные вещи.
Что чаще всего покупают?
Во время пандемии чаще всего покупали бывшую в употреблении:
- детскую одежду и обувь;
- взрослую верхнюю одежду и обувь;
- книги;
- игрушки;
- бытовую технику;
- автомобильные аксессуары;
- мебель.
Таким образом, покупать вещи из секонд хенда — стало эффективным решением во времена непрогнозируемых доходов.
Кто продает
Детские вещи и игрушки бывшие в употреблении всегда пользовались популярностью, ведь дети быстро растут и иногда какие-то вещи одеваются 2-3 раза и сохраняют свой внешний вид как новые. Игрушки также рассчитаны на определенный возраст, поэтому родители предпочитают продать старые игрушки и купить новые по возрасту.
Также во время пандемии некоторые домашние хозяйства объединялись с целью экономии и могли продать бытовую технику. Например, дети переезжали жить к родителям, чтобы экономить на коммунальных платежах, и у них оказывалось две стиральные машины, две кофеварки или два пылесоса. Вторую единицу техники старались продать.
Также часто продавали бытовую технику и мебель семьи, которые решали наоборот купить новую. Продать старую, доложить недостающую сумму и купить более современную и функциональную модель.
Покупку-продажу чаще всего совершают в интернете, на так называемых площадках макреплейсах. Именно они в период пандемии утроили свой доход за счет рекламы и повышенного трафика.
Поэтому сейчас лучший период, когда можно купить технику, предмет мебели или обувь по выгодной цене в секонд хенде. Если не хватает денег на покупку, можно обратиться в финансовую компанию и взять моментальные займы на карту без процентов. Найти такую компанию поможет сервис MyCredy. Здесь же можно подать заявку на кредит и получить деньги на банковскую карту не выходя из дома в течение 15 минут.
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