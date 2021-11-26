Покупки в секонд-хенд: стыдно или экономно?

Согласно данным исследований во время пандемии рынок С2С вырос в три раза. Что такое рынок С2С и чем обусловлен рост — поговорим в этой статье.

Что такое рынок С2С

Рынок С2С — это продажи от клиентов к клиентам. Что это значит? Что вырос спрос на вещи бывшие в употреблении. Почему это произошло. Ответ очевиден. В ситуации нестабильной экономики, потери работы, неопределенности, люди не перестали потреблять товары. Они сменили приоритеты, покупают только самое необходимое, а также экономят на товарах, покупаю на распродажах и даже бэушные вещи.

Что чаще всего покупают?

Во время пандемии чаще всего покупали бывшую в употреблении:

детскую одежду и обувь;

взрослую верхнюю одежду и обувь;

книги;

игрушки;

бытовую технику;

автомобильные аксессуары;

мебель.

Таким образом, покупать вещи из секонд хенда — стало эффективным решением во времена непрогнозируемых доходов.

Кто продает

Детские вещи и игрушки бывшие в употреблении всегда пользовались популярностью, ведь дети быстро растут и иногда какие-то вещи одеваются 2-3 раза и сохраняют свой внешний вид как новые. Игрушки также рассчитаны на определенный возраст, поэтому родители предпочитают продать старые игрушки и купить новые по возрасту.

Также во время пандемии некоторые домашние хозяйства объединялись с целью экономии и могли продать бытовую технику. Например, дети переезжали жить к родителям, чтобы экономить на коммунальных платежах, и у них оказывалось две стиральные машины, две кофеварки или два пылесоса. Вторую единицу техники старались продать.

Также часто продавали бытовую технику и мебель семьи, которые решали наоборот купить новую. Продать старую, доложить недостающую сумму и купить более современную и функциональную модель.

Покупку-продажу чаще всего совершают в интернете, на так называемых площадках макреплейсах. Именно они в период пандемии утроили свой доход за счет рекламы и повышенного трафика.

Поэтому сейчас лучший период, когда можно купить технику, предмет мебели или обувь по выгодной цене в секонд хенде. Если не хватает денег на покупку, можно обратиться в финансовую компанию и взять моментальные займы на карту без процентов. Найти такую компанию поможет сервис MyCredy. Здесь же можно подать заявку на кредит и получить деньги на банковскую карту не выходя из дома в течение 15 минут.