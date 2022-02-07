Пользователи сети осудили аккаунт на авито от бывшей модели и нынешней бизнесвумен Юлии Эйсмонт

Юлия – большая модница, наряды на её фотографиях практически никогда не повторяются, а от количества брендов кружит голову. В этой атмосфере девушка растит семилетнюю дочь Дию, которая с детства может отличить Dior от Chanel, и чьи нарядные платьица поражают не только красотой, но и ценником. Юлия сама не признаётся в своём шопоголизме, не хвастается очень дорогими распаковками, но о том, что в гардеробе девушки хранится целое состояние, сделали вывод пользователи сайта Авито.

Около полутора тысяч проданных вещей и 800 активных позиций, чья общая сумма давно перевалила за шестизначную. Детские сандалии за 10.000, женские кроссовки за 50.000, свитера и пальто за суммы, превышающие среднюю зарплату в Ярославле, где живет Юлия.

На местных форумах часто обсуждают, не наглость ли это со стороны девушки, продавать одежду за такие суммы. Говорят, что есть много молодых женщин без работы и возможности покупать себе хоть какую-то одежду, и можно было бы в знак солидарности отдать вещи им. Солидарность упоминают не зря, ведь Юля – мать-одиночка, и как никто другой должна понять все сложности и проблемы других матерей. А она совершенно не стесняясь выкладывает ссылки на аккаунт в своих социальных сетях, и тем самым подогревает продажи одежды.

Сама Юлия слышала про поток непонимания, но лишь единожды прокомментировала скандал со своими многочисленными платьями и босоножками местному глянцу. В интервью Юлия призналась, что не просто так завела аккаунт. Все заработанные деньги она выводит на отдельную карту, с которой регулярно отправляет суммы на благотворительность. Модель поделилась, что давно хотела сделать благотворительность чем-то регулярным, и такой подход с вещами убил сразу двух зайцев – помогает ей регулярно разбирать гардероб, и при этом оказывать кому-то поддержку. Суммарно за два года вещей было продано на 5 миллионов рублей, и девушка предоставила отчёт, что всё заработанное отправилось на срочные операции или реабилитацию больных детей. Эту же информацию подтвердили несколько семей, которым регулярно и на протяжении нескольких лет Юля помогает финансами. «Конечно мне неприятно знать, что люди обсуждают и осуждают мои финансы и то, как я ими распоряжаюсь, но это полностью перекрывают видеосообщения от ребят, которые учатся ходить и говорить, и действительно нуждаются в том, что я делаю» -- делится девушка.

Там же Юлия рассказала, что среди множества историй ей особенно запали в сердце несколько детей. Она не только помогала им, насколько это было возможно, но и организовывала лотереи с подарками среди своих подписчиков, где люди «покупали» билетики за небольшую сумму, и потом среди этих билетиков разыгрывались большие бьюти-корзины. Все лотерейные деньги шли на оплату лечения. Тогда девушка поделилась трогательной фотографией в сторис, где на её прикроватной тумбочке стоит несколько рамок с фотографиями детей. Кроме дочери и племянницы, там стоят портреты Маши Свиридовой, Юлиана и Киры Капрановой, которая в этом году успешно завершила лечение от онкологии и вернулась к нормальной жизни.