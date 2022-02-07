Поролон: типы, критерии выбора

Что такое поролон знают все. Точнее все видели его и трогали, но мало кто знает, как поролон называется на самом деле, из чего его делают, на какие категории он подразделяется. Если вы выбираете мягкую мебель или ее производите, заняты строительством и ищите теплоизолятор, изготавливаете одежду, мягкие игрушки, спортивные покрытия, вам будет полезно знать о поролоне немного больше, чем среднестатистическому жителю нашей страны. Специалисты компании Porolon-Optom.ru рассказали подробно об этом популярном материале.

Из чего производят

Поролон – эластичный пенополиуретан. Его используют как смягчающий и изоляционный материал. Для производства поролона взбитую полиуретановую пену заливают в нужную геометрическую форму. Новые технологии получения поролона позволяют получать более долговечный и упругий материал, чем раньше. Современный поролон может прослужить 15 и более лет, не разрушаясь.

В продажу поролон поступает в листах, плитах, жгутах. Сфера его использования зависит от жесткости:

средний – набивка мебели;

жесткий – изготовление матрасов;

мягкий – наполнение спинок и ручек мягкой мебели;

высокоэластичный сверхжесткий – идет на изготовление верхнего упругого слоя в спортивных матах.

Мебельный поролон самый качественный. Он надежно сохраняет форму, выдерживает высокие нагрузки.

Плюсы материала

Поролон легок в обработке. Его можно резать, склеивать, сшивать. Выпускают поролоновые плиты различной толщины и плотности. Материал легкий, эластичный гигиеничный, экологически безопасный, выдерживает жаркую погоду и сильные морозы, с высокой шумо- и теплоизоляцией, поэтому его используют строители в качестве утеплителя или звукоизолятора.

Для строительства выпускают рулонный и жесткий поролон. Первым утепляют трубы, вторым закрывают горизонтальные и вертикальные поверхности. Поролон для звукоизоляции используют в музыкальных студиях.

Как выбирать

Покупая поролон или изделия из него нужно обращать внимание на остаточную деформацию. Чем она ниже, тем лучше. Изделие должно немедленно принять первоначальную форму после того как вы на него сядете или надавите рукой. Нужно учитывать и жесткость. Чем больше размер ячеек, тем она выше.

Нужно учесть, что поролон бывает вторичным и первичным. Вторичный используют в промышленности, первичный – в мебельном производстве. Производится и поролон в виде крошки – из него делают наполнитель для игрушек.