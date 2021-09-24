PORTAL. Смелые эксперименты и нестандартные сочетания в коллекции осень-зима 2021-22

Бренд Portal представил новую коллекцию осень-зима 2021, лукбук для которой был снят в самых узнаваемых местах для селфи в Москве – Триумфальная арка, Москва-Сити, Воробьёвы горы, МГУ, смотровая площадка РАН.

Локации для съёмки выбраны не случайно. Жизнь в движении и ритме столицы – это основной концепт новой коллекции. Главная героиня - современная, стильная и осознанная жительница большого города – она не боится экспериментировать и играть на контрастах, гармонично сочетая в своих модных образах свежие тренды, винтажные элементы и комфорт.

Новая осенне-зимняя коллекция Portal – это практичность и стиль: массивные ботинки на шнуровке, высокие кожаные сапоги на толстом каблуке в тёмных и светлых оттенках, ботильоны на шпильке и удобные лодочки с удлинённым мыском, которые можно стильно интегрировать в свои повседневные образы. Замшевые казаки, ботинки на тракторной подошве и анималистический принт продолжают стойко удерживать позицию актуальности в новом сезоне и становятся визитной карточкой коллекции.

Коллекция представлена в корнере Portal в универмаге «Цветной», в пространстве Trend Island в ТЦ «Авиапарк», в салонах «Эконика» и интернет магазине сети www.ekonika.ru

Вся одежда для съёмок лукбука была предоставлена магазином VINTAGE STORE MOSCOW.