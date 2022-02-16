Премьера бенефиса Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн» в Театре им. Пушкина

10 февраля в Театре имени Пушкина состоялась светская премьера спектакля-бенефиса Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн», приуроченного к 80-летию народной артистки России. Режиссёр – художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Мероприятие посетили: Александр Олешко, Ирина Апексимова, Виктор Вержбицкий, Олеся Судзиловская, Александр Энберт, Катя Лель, Александр Арутюнов, Елена Захарова, Лариса Вербицкая, Арина Шарапова, Согдиана, Глафира Тарханова, Вадим Верник, Анна Бегунова, Светлана Степанковская, Анастасия Меськова, Тим Ильясов, Виктория Соловьева, Маргарита Иноземцева, Евгения Емяшева, Яна Крайнова, Юля Миронова, Надежда Лучкова, Арчи Зюзин, Малика Башаева, Ксения Прохорова, Любовь Усова и другие.

Евгений Писарев (режиссёр): «Мы с Верой Валентиновной сразу решили, что не будем брать классический бенефисный материал, найдём что-то новое, чтобы спектакль стал не просто постановкой к дате, но и открытием – автора, пьесы, образа. Несмотря на юмор, эта история – не лёгкая комедия, но полноценная драма с интересными героями и неожиданным сюжетом. В жизни Хелены Рубинштейн было очень много ярких событий, её обожали и ненавидели, ей стремились подражать, ей льстили. У неё есть слава, есть огромное состояние, но в какой-то момент она понимает, что совершенно одинока. Встреча с бедным, дерзким молодым человеком, по сути, меняет её – несмотря на все конфликты, на всю непохожесть, они становятся близкими людьми. Это обретение любви – не в романтическом, а просто в человеческом смысле – и есть самое главное. И в пьесе, и в жизни».

Вадим Верник (журналист): «Спектакль прекрасный. Абсолютное наслаждение наблюдать за Верой Валентиновной Алентовой – она в отличной форме, в ней столько юмора, иронии, сарказма, драмы и лирики. Её партнёр – Ольга Науменко, большая драматическая актриса, здесь выступает в комическом ключе. Мне очень нравится энергетический поединок двух ярких сильных женщин — за этим очень интересно наблюдать. Прекрасный молодой партнёр Дима Власкин – один из лучших актёров нового поколения Театра Пушкина. Чудесная режиссура Евгения Александровича Писарева. “Мягкий”, “тёплый” спектакль».

Елена Захарова (актриса): «Спектакль очень стильный. Проделана колоссальная работа актёров: Веры Алентовой, Ольги Науменко и Дмитрия Власкина. Действительно веришь, что это Хелена Рубинштейн. Захотелось ещё больше узнать про её жизнь. Замечательная постановка Жени Писарева!».

Глафира Тарханова (актриса): «Спасибо большое за этот прекрасный праздничный вечер в честь Веры Валентиновны Алентовой. Прекрасной Мадам Рубинштейн. Экстравагантный, но выдержанный спектакль. Присутствует женский шарм – прекрасный и неповторимый. Спасибо большое, это было очень приятно, всем рекомендую к просмотру. Спасибо, театр Пушкина!».

Арина Шарапова (телеведущая): «Я хочу поблагодарить театр Пушкина за приглашение на этот прекрасный спектакль «Мадам Рубинштейн». Вера Алентова бесподобна, Ольга Науменко чудесна. Спектакль заставляет улыбаться, сопереживать, радоваться и грустить, и всё это создают две великолепные актрисы. Вера Алентова – своего рода магнит для всех нас, она вызывает восхищение, и я считаю, что это пример для подражания всем: не только женщинам, но и мужчинам всего мира. Так держать, Верочка, счастья, радости, любви. Спасибо, театр!».

Яна Крайнова (актриса): «Самое главное, что я хочу сказать – это история про сильных женщин в очень непростых обстоятельствах, которые сделали себя, своё дело, проложили путь очень многим людям потом. Это восхищает и вызывает вопрос к себе: “А могу ли я так?”

Во втором акте, когда случилась личная потеря у Мадам Рубинштейн, я даже пустила слезу. Потому что в меня попала тема одиночества: одиночество сильной, успешной женщины. А кто вокруг неё сейчас? А кто остался рядом? А будет ли кто-нибудь с ней рядом до конца жизни? И вопрос кто, и будет ли это сильная женщина уходить счастливой?».

Тим Ильясов (исследователь моды, журналист): «Бесспорно, мы видим совершенно интересную работу в театре, потому что на сцене дива — великая Вера Алентова, которая играет не менее великую диву Хелену Рубинштейн. Конечно, стоит отделять реальную историю Рубинштейн от сценической версии, которую создал в Театре Пушкина Евгений Писарев. Но она очень стильно оформлена, наполнена юмором, мы узнаём в ней героиню. Это очень интересно и ярко».

Согдиана (певица): «Я в диком восторге от сегодняшней премьеры. Абсолютно всё было потрясающе. Я очень люблю настоящие истории интересных людей, фильмы, снятые по реальным событиям. И здесь всё сошлось. Как вкусно это сделано: потрясающие костюмы, даже сумочки от "Шанель" и "Луи Виттон" - мы, девочки, всё замечаем! Потрясающий образ Хелены, о которой ранее я ничего почти не знала – мне напомнил Коко Шанель, такой сильной женщины, несчастной в личном плане, но такой целеустремлённой.

Я и смеялась, и восторгалась, и плакала – эмоции захлестывали меня. Очень интересно менялись сцены. А когда был самый пиковый момент, когда героиня вдруг позволила себе заплакать, у меня просто перехватило дыхание. Я благодарю всех, кто делал эту потрясающую постановку и, конечно, театр Пушкина. Это великолепно! Я желаю успехов спектаклю. Спасибо».

Александр Энберт (фигурист): «Очень люблю истории успеха, а история Хелен Рубинштейн именно таковой и является! Прекрасная женщина, опережавшая время, живущая вне времени. Очень интересно наблюдать за короткими выдержками из её интересной биографии очень интересно рассказанными пресными актерами на сцене театра имени Пушкина. Отдельно хочется отметить прекрасную игру народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой, мне кажется этот спектакль станет прекрасным подарком для все любителей театра к её 80-летию».

Хелену Рубинштейн, которой за несколько лет удалось создать собственную империю красоты, называют «родоначальницей современной косметологии», ведь именно разработанные ею формулы средств по уходу за кожей изменили жизнь женщин и положили основу крупнейшим достижениям косметики XX века.

Ее многогранность поистине впечатляет: врач по образованию, серьезный ученый, предложившая первой классификацию кожи по типам; бизнес-леди, открывшая в 1902 году первый в мире салон красоты; исследовательница и одновременно тонкая ценительница прекрасного, оформившая свои салоны красоты, гармонично сочетая моду и изысканность художественных галерей; светская дива и муза, чей портрет написал сам Сальвадор Дали.

Упорная и эксцентричная, Рубинштейн всего добилась сама, и теперь она – одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?..

В дни показа спектакля в театре будет открыта уникальная выставка «Helena Rubinstein», рассказывающая историю выдающейся основательницы известного бренда, а также демонстрирующая продукты, созданные под его именем.

При поддержке бренда Helena Rubinstein.

В ролях: народная артистка России Вера Алентова, народная артистка России Ольга Науменко, Дмитрий Власкин/Артём Ешкин.

Автор: Джон Мисто

Переводчики: Ольга Варшавер и Татьяна Тульчинская

Режиссёр: заслуженный артист России Евгений Писарев

Художник-сценограф: Максим Обрезков

Художник по костюмам: Виктория Севрюкова

Художник по свету: Александр Сиваев

Композитор: Павел Акимкин

Режиссёры по пластике: Альберт Альбертс, Александра Конникова

Адрес: Тверской бульвар, 23

Возрастное ограничение: 16+

Фото светской премьеры: Гриша Галантный, Геворг Арутюнян

Фото спектакля: Лена Морозова