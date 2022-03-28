Правильная подушка - ключ к психологическому комфорту и личной эффективности

Исследования доказали, что у людей, которые хорошо высыпаются, сильнее иммунитет, лучше память, а значит, выше личная эффективность и работоспособность. И большую роль в ночном отдыхе играет правильная подушка. Следовательно, она — один из ключей к профессиональному росту!

А ваша подушка помогает или мешает достижению карьерных вершин? Узнайте это благодаря тесту. Вопросы подготовила команда производителя комфортных и технологичных подушек Cristina Mille. Только пообещайте отвечать на всё честно!

Ломит ли у вас шею по утрам?

A. Уже и не помню, что бывает по-другому.

B. Хруст моей шеи слышно в соседних квартирах.

C. Болит, но терпеть можно.

D. Нет, чувствую себя просто великолепно.

Если вы выбрали ответы A, B или С, то, скорее всего, спите на подушке неподходящей высоты, из-за чего ваша шея изгибается. Неестественное положение позвоночника во сне может привести к защемлениям, головным болям, риску развития грыжи и сердечно-сосудистых заболеваний.

Что с этим делать?

Главное правило при выборе подушек для людей любого пола и возраста — позвоночник должен оставаться прямым.

«Ориентируйтесь на свою комплекцию. Так, крупному мужчине с широкими плечами для качественного сна потребуется более высокая подушка — примерно 14 см, а хрупкой девушке — вариант пониже, около 10 см», — поясняет врач-терапевт австрийского центра здоровья Verba Mayr Ольга Парфенова.

Также важно учитывать комфортную для вас позу во сне. Людям, которые спят на боку, нужна высокая подушка, которая компенсирует ширину плеча. А на спине — средней высоты. Для любителей спать на животе потребуется самая низкий вариант, чтобы не перекрывать сосуды и снизить риск инсульта.Ольга Парфенова отмечает, что нельзя заставлять себя спать в неудобном положении. Это может навредить качеству отдыха, а значит, и работы.Поэтому, выбирая между размера 70 на 70 см или 50 на 70 см, стоит ориентироваться на свои предпочтения. Особых рекомендаций у врачей на этот случай нет. Но если спать на большой подушке, которая многим кажется уютнее, вам привычнее, то не стоит изменять своим привычкам. Важное правило — плечо не должно лежать на подушке. Иначе такая неестественная для сна поза может привести к головным болям и недосыпу.

Как быстро вы засыпаете?

A. Как только голова коснется подушки.

B. Долго ворочаюсь каждую ночь.

C. В офисе не дают спать.

D. Часами лежу в одной позе в надежде к ней привыкнуть.

Если вы выбрали ответы B или D, задумайтесь, насколько подушка мягкая и удобная именно для вас. Неподходящий уровень её жёсткости может ухудшить ваш сон.

Что с этим делать?

Мягкость и упругость подушки зачастую зависит от качества и срока службы её наполнителя. Поэтому на него важно обращать внимание.

Например, классическая пуховая подушка сразу после покупки очень мягкая, поэтому помогает быстрее расслабиться. Но со временем она становится жёсткой и неудобной, ведь стирка, как и долгое использование, стимулирует образование комков.

Альтернативой считаются ортопедические подушки, которые обычно производят из специальной пены. Но они быстро теряют форму. А главное, их нельзя стирать. В то время как подушки из современных материалов (например, это Turtle Down — авторская разработка специалистов Cristina Mille) не только долго сохраняют форму и упругость. Ещё их легко освежить прямо в стиральной машине. Подушка высохнет всего за пару часов и станет пышной и удобной как при покупке.

Чем вы занимаетесь перед сном?

A. Ничем. Успеваю только почистить зубы.

B. Люблю читать бизнес-литературу.

C. После активного рабочего дня расслабляюсь в соцсетях.

D. Стараюсь просто заснуть.

Если вы выбрали ответы A и D, вам подойдут более мягкие варианты, а если B и C — жесткие.

Что с этим делать?

Прислушиваться к себе и быть внимательными к своим привычкам.

«Если вы любите в постели читать книги, листать Instagram или TikTok, а также смотреть телевизор, вам пригодится подушка высокого уровня жесткости. В остальных случаях можете остановиться на мягком варианте. Найти подходящую именно вам подушку в коллекции Cristina Mille позволит система индивидуального подбора из девяти калиброванных по высоте и упругости артикулов», — дополняет технолог Cristina Mille Лилия.

Секрет мягкости и упругости Turtle Down, особого наполнителя подушек Cristina Mille, — спиральные волокна из гипоаллергенного полиэфира, пропитанного силиконом. Они все различаются по степени извитости, нарезки и толщины. От соотношения волокон разного типа зависит высота и упругость подушек в коллекции бренда.

Как вы знаете, главные инвестиции — в себя, в свое образование и самочувствие. Например, в качественную подушку, которая решит ваши проблемы со сном и подарит энергию для новых достижений. И лучше сразу отнестись к делу максимально ответственно. Ведь замена подушки — это всегда стресс для позвоночника и сосудов шеи. Поэтому нужно выбрать такую, которая прослужит вам долго без потери качества. Например, подушку Cristina Mille. Но никто не застрахован от ошибок, поэтому на продукцию бренда действует пожизненная гарантия. И если со временем вы поймёте, что подушка перестала вам подходить, то сможете заказать новую — другого размера, высоты или упругости — со скидкой 50 %.