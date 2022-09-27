Правильное восстановление микрофлоры кишечника

Кишечная микрофлора пусть и не столь популярна в рекламе, например, но является не менее важной частью нашего организма. Более того, заботиться о ней надо не меньше, чем о сердце, печени или мозге. Спорим, вы об этом не знали?

Обычно, когда мы говорим о заботе о кишечнике, мы говорим про диету или просто о правильном питании. Никто же не думает о бактериях, населяющих наш организм, верно? Это отчасти правильный и отчасти неправильный подход. Диеты нужны, правильное питание тоже, но и о микрофлоре забывать нельзя. Как совместить это все в одном гастрономическом лайфстайле и не сойти с ума, мы расскажем в этой статье.

Питаемся правильно

Про правильное питание написаны сотни (вернее, примерно миллиарды) научных трудов и на самом деле вы все сами прекрасно знаете. Но мы на всякий случай повторим базовые вещи.

Итак, правильное питание включает в себя:

– отказ от фастфуда. В этой пище нет ничего полезного и никогда не будет. Фастфуд плох даже в качестве быстрого перекуса, ведь это очень быстрые углеводы с огромным количеством соли и сахара. Фастфуд ненадолго утоляет голод и дает вам такое количество калорий, что ожирение приходит не по дням, а по часам. Работа кишечника при регулярном поедании фастфуда нарушается, и последствия можно ощутить на себе уже спустя пару месяцев регулярного употребления такой пищи;

– регулярное употребление овощей, фруктов и прочей зелени;

– сбалансированное питание. Это означает, что ваш завтрак, обед и ужин должны включать в себя разумное количество углеводов, белков и жиров. Еще ваш рацион должен соответствовать вашей деятельности (если вы бодибилдер – ешьте больше мяса, если у вас много умственной работы – обязательно перекусите горьким шоколадом).

Это примерные основы, но даже их регулярное соблюдение может быть сложным. Однако мы верим, что у вас все получится!

Следующий шаг – самый простой

Итак, вы начали правильно питаться, но поняли, что кишечная микрофлора не восстанавливается так быстро, как вам хотелось бы. Выход есть – он очень прост и называется «Эльбифид».

«Эльбифид» – это пробиотический комплекс от Компании Siberian Wellness, призванный за самый короткие сроки восстановить микрофлору вашего кишечника с помощью качественных бифидобактерий и лактобактерий. Упаковку для капсул разработали в Южной Корее, все остальное – в Новосибирске.

«Эльбифид» поможет вам и повысить иммунитет. Впрочем, об этом – в других статьях.

Итак, пользуйтесь нашими советами, принимайте «Эльбифид» и помните, что ваше здоровье не только в ваших руках, но и в вашем кишечнике!