Правила здорового перекуса: советы эксперта

По словам специалистов по здоровому питанию, для поддержания нормального веса и здорового функционирования органов пищеварения есть нужно часто, но понемногу. Однако перекусы перекусам рознь. Привычка постоянно что-то перехватывать между приемами пищи может обернуться тем, что общая калорийность этих, казалось бы, мелочей превысит питательную ценность полноценного обеда из трех блюд. Важно также отметить, что постоянное поступление пищи стимулирует выработку инсулина, и получается, что и желудочно-кишечный тракт не отдыхает, и инсулин постоянно повышен, что провоцирует набор веса.

Тем не менее, строго придерживаться режима трехразового питания могут далеко не все. Зачастую, если приём пищи планируется поздно, человек может с трудом сдерживаться, и когда он, наконец, садится за стол, то съедает гораздо больше, чем обычно, при этом, из-за зверского аппетита, выбирает все самое жирное и вредное.

Комментирует Ирина Лизун, Эксперт Herbalife Nutrition по внутреннему и внешнему питанию: «Если бы перекус был запланирован, этого бы не произошло. Поэтому перекусы должны быть, во-первых, запланированными, во-вторых, содержать белок и клетчатку, а в третьи быть комфортными. Это может быть, например, ломтик нежирного сыра и отруби, творог с ягодами, гречневый хлебец с томатами и тунцом или яйцо всмятку и огурец».

Для кого-то может оказаться более комфортным разделить традиционный набор обеденных блюд на два приема пищи: отдельно съесть кусочек мяса и гарнир (лучше, если это будет гречка), а через некоторое время отдельно съесть салат с чем-то белковым, например, креветками или курицей.

Комментирует Ирина Лизун: «Первое блюдо – суп или борщ - абсолютно не обязательно, но кому-то просто необходимо иметь в своем рационе что-то теплое и жидкое. Тут на помощь может прийти «Формула 1 куриный суп», или «Томатный суп с базиликом» от Herbalife Nutrition, которые достаточно просто развести теплой водой, когда нет возможности сесть за обеденный стол. Важно, чтобы перекусы дополняли, а не перебивали основные приемы пищи. Один-два здоровых перекуса между основными приемами пищи абсолютно легитимны».

Здоровый перекус — это продукты с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Калорийность их относительно невысока, тем не менее, они дают долговременную энергетическую подпитку, улучшают пищеварение, способствуют росту мышечной ткани.

Комментирует Ирина Лизун: «Около 16-17 часов у многих появляется потребность съесть что-нибудь сладкое, это обусловлено гормонально. Сейчас на смену обычным шоколадным батончикам приходят протеиновые. Вероятно, пришли они к нам из спорта, когда возникала потребность в быстром перекусе с содержанием белка. Такие снеки имеют меньшую калорийность, гораздо меньшее количество углеводов и обогащены белком, превращаясь из сладости в белковый перекус».

Таким образом, здоровый перекус – это не миф. Он не только может не набрать вес, а наоборот, спасет от срыва и переедания, поможет сохранить вес в норме и поддержит здоровый обмен веществ.

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