В преддверии новогодних праздников BAON выпустил аудиогид для неспешных прогулок в #ПравильномПуховике по заснеженной Москве.

Совсем недавно BAON тестировал свои знаменитые пуховики в условиях российского Севера, отправившись с компанией инфлюенсеров в Мурманскую область. Поездка прошла крайне удачно и послужила толчком к дальнейшим экспериментам, на этот раз в городской среде. Так возникла идея создания специального аудиогида по «Москве Зимней».

Для исследования выбран самый аутентичный район города, где по-прежнему живет дух старой Москвы – Ивановская горка и Китай-город. Здесь зима в окружении древних улиц, куполов многочисленных храмов, горок и уютных двориков особенно прекрасна! Маршрут рассчитан на 60 минут и пройти его можно в любое время и в любой компании: с детьми, вдвоем, с друзьями и даже одному. Вас ждут 10 точек с самыми снежными историями. Вы узнаете, какие зимы были самые холодные и как утеплялись раньше в Москве, как проводили время в городе зимой в начале XX века и какими напитками согревались.

Для того, чтобы прогулка прошла максимально комфортно, необходимо тщательно подготовиться. В первую очередь, конечно, тепло одеться. Почему же пуховики BAON идеально подходят для этого? В них продумана каждая деталь, как снаружи, так и изнутри. Все модели имеют специальную пропитку CIRE для предотвращения миграции утеплителя и пропитку WR, придающую пуховику водонепроницаемые свойства (вода скатывается с поверхности, а не впитывается в нее).

Пуховики BAON рассчитаны на температуру до -30 градусов, но способны выдержать и больше. Немалую роль в этом играет правильный наполнитель: бренд использует как натуральный пух, так и не уступающий в свойствах экопух.

В составе пуховиков BAON натуральный̆ утеплитель европейского стандарта качества, обладающий несравненными греющими свойствами. Экопух – достойная ему альтернатива. Быстросохнущий̆ и невероятно легкий̆ в носке экопух DuPont Sorona Colmax обладает аналогичными теплозащитными характеристиками.

Кроме того, модели верхней̆ одежды BAON оснащены вентиляционными карманами для поддержания комфортного микроклимата внутри изделия.

Комфортный, технологичный и универсальный – правильный пуховик BAON станет идеальным выбором для продолжительных прогулок по городу. О специальном предложении на его покупку вы узнаете, прослушав аудиогид.

Выбрать #ПравильныйПуховик и пройти по маршруту экскурсии можно тут:

https://baon.ru/landing/gift/