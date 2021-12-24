Предновогодний коктейль платформы Manner & Matter

17 декабря основатели Manner & Matter Кристина Краснянская и Марина Весна организовали предновогодний коктейль и пригласили Татьяну Рогаченко в качестве эксперта по декору и сервировке. На вечере были замечены: Ирина Чайковская, Виктория Полякова, Мария Пиотровская, Юлия Рублева, Марианна Максимовская, Олеся Терещенко, Татьяна Губская и другие.

MANNER & MATTER — глобальная онлайн-платформа, цель которой представить лучшее, что происходит с предметным дизайном в России: от художников и дизайн-студий до производителей и ремесел со всей страны.

Предновогодние дни – не только про успеть купить подарки и доделать всю работу. Это также ожидание одного из главных (а может и вовсе главного) вечера для многих, который мы проводим в кругу самых близких. Как это сделать максимально элегантно, сохранив семейные и культурные традиции, используя только предметы российских дизайнеров, представленных на платформе Manner & Matter, рассказала в рамках мастер-класса Татьяна Рогаченко.

Для предпраздничной встречи в пространстве шоурума Manner & Matter была выбрана тема: «5 o'clock в русском стиле». Основной задачей стало сделать новогодний декор, используя только продукцию российских производителей, представленных на онлайн-платформе Manner & Matter. Всемирно известный Императорский фарфор, текстиль от Крестецкой строчки, бокалы от “Гусь Хрустальный”, предметы декора от “Романов фаянс”, специально собранные по случаю и адаптированные для теплой зимней встречи букеты от All Buro Design – стали условной мизансценой, обрамляющей мастер-класс новогодней сервировки стола.

Гости вечера познакомились с возможностями и миссией платформы, научились нескольким новым видам сервировки, узнали про возрождение ремесленного и декор-кластеров страны. За еду уже не духовную, а вполне себе знакомую, теплую и по-настоящему вкусную отвечала Кондитерская “Пушкин”, а за игристое, ставшее этим вечером чуть более важным напитком, чем обычно – одни из главных поставщиков новогоднего настроения - SimpleWine.

Основатели онлайн-платформы, Кристина Краснянская и Марина Весна, не устают напоминать о главном здесь и сейчас - о красоте и традициях Российской империи, которая может быть символом вкуса и уюта в домах ценителей сегодня.

«Амбиции проекта простираются далеко за пределы привычного российскому потребителю маркетплейса. Manner & Matter – не только площадка, где собрано лучшее из созданного российскими дизайнерами, это также и современная просветительская инициатива”, – добавляет Кристина Краснянская.