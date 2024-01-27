Премьера фильма Алексея Германа младшего «Воздух».
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27 Января 202409:42
В кинотеатре Октябрь прошла премьера фильма Алексея Германа младшего «Воздух».
Съемки картины начались в 2020-м и на длительное время были остановлены пандемией коронавируса. Спустя три года военная драма о советских летчицах Великой Отечественной войны выходит в прокат. Мировая премьера картины состоялась в Токио осенью 2023 года. Тогда вместе с режиссером ее представляли Елена Лядова, Анастасия Талызина и Аглая Тарасова. Событие посетили Константин Хабенский, Сергей Безруков с Анной Матисон, Яна Чурикова, Вадим Галыгин с сыном, Елена Лядова с супругом Владимиром Вдовиченковым, Антон Шагин с семьей, Анна Михалкова и сам Константин Львович Эрнст. Даже Ксения Собчак вышла в свет.
Как сказал режиссер фильма Алексей Герман-младший, эти события надо показывать, чтобы люди помнили о совершенных подвигах, а лично у него все, что связано с Великой Отечественной войной эмоционально отзывается в душе. «Мой дед погиб на войне. Для меня все происходящее было серьезным испытанием. Хотелось, чтобы каждый человек, который будет смотреть этот фильм, почувствовал, что значит находиться в этом самолете, когда за тобой летит Мессершмитт и ты можешь погибнуть в любую секунду…». Сергей Безруков, сыгравший командира полка, заявил, что роль свою в картине считает скромным вкладом, да и когда говорят о его таланте, актеру становится «неудобно. Безруков, пришедший на премьеру с супругой Анной Матисон, отметил реалистичность всего происходящего в кадре: «Реальный самолет, с обмундированием, с пристегнутым парашютом. Когда атакуешь в «бочке», то случается реальный перепад давления".
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