В киноцентре «Октябрь» 22 февраля состоялась премьера фильма «Мистер Нокаут». Вместе со съемочной группой и исполнителями главных ролей Сергеем Безруковым, Ангелиной Стречиной, Ингой Оболдиной, Евгенией Дмитриевой, Никитой Тарасовым и Олегом Чугуновым картину представил режиссер Артём Михалков.

Специальными гостями премьеры стали наследники Валерия Попенченко: вдова легендарного боксера Татьяна Попенченко и сын Максим Попенченко. Гостями вечера стали: Татьяна Евгеньевна Михалкова, Фёдор Бондарчук, Дарья Михалкова, Наталья Михалкова, Антон Златопольский, Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Анна Матисон, Ольга Любимова с дочерью Варварой, Михаил и Ольга Пореченковы, Андрей и Ольга Бурковские, Александр Олешко, Николай Бурляев, Александр Робак, Елена Веснина, Светлана Журова, Нелли Кобзон, Сергей Комаров, Екатерина Рокотова, Олег Стрежаков, Анэтта Бриль, Ольга Хохлова, Мария Погребняк, Анатолий Гарбер, Антон и Вера Голоцуцковы, а также – представители боксерского сообщества России: Татьяна Кириенко, Александр Беспутин, Александр Лебзяк, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и другие.

Дата выхода в прокат в России: 23 февраля 2022 года

Производство: студия «Кинодом», при участии телеканала «Россия» и при поддержке Министерства Культуры РФ

Фильм снят при финансовой поддержке Корпорации «РОСТЕХ», Акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ», Холдинга «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ», ОФ «OU7», ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ»» и «НАЦИМБИО».