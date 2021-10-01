Премьера фильма Натальи Кудряшовой «Герда» в кинотеатре «Октябрь»

Картина-участник основного конкурса кинофестиваля в Локарно и лауреат в номинации «Лучшая женская роль», а ещё фильм получил приз от Молодого жюри. Также «Герда» вошла в основной конкурс российского кинофестиваля «Кинотавр» и получила Специальный диплом жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия».

В российский прокат картина выйдет 14 октября 2021 года, дистрибьютор - кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»).

Гостями премьеры стали: актриса Ксения Суркова, режиссер Оксана Карас и оператор Сергей Мачильский, режиссер Филипп Юрьев, актриса Ольга Ломоносова, актер Арсений Робак, режиссер Игорь Поплаухин, актриса Софья Донианц, а также благодаря партнеру показа «Каро.Арт» на премьерный показ мог попасть любой желающий.

Картину представили: режиссер Наталья Кудряшова, исполнительница главной роли Анастасия Красовская, актриса Юлия Марченко, актриса Серафима Красникова, продюсеры Дмитрий Давиденко и Роман Столярский, оператор Василий Григолюнас, художник по костюмам Екатерина Павелко и съёмочная группа фильма.

Продюсер Дмитрий Давиденко поблагодарил всех, кто оказал поддержку картине: компанию «Централ Партнершип», Министерство культуры РФ, Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» и телекомпанию «Ред Медиа».

Со сцены сопродюсер картины Роман Столярский, генеральный директор «Ред Медиа», рассказал, почему телекомпания решила поддержать этот фильм:

«С фильма «Герда» мы открыли первый этап инвестиций в российское кино на этапе производства и планируем развивать эту линию бизнеса. Для «Ред Медиа» этот проект очень интересен возможностью первыми донести его до зрителя на тематическом телевидении. Поэтому вскоре после проката ждите фильм на одном из киноканалов в нашем премиальном пакете «Настрой кино!».

А после показа фильма состоялось обсуждение фильма с режиссером Натальей Кудряшовой и Анастасией Красовской, модератором дискуссии выступил кинокритик Антон Долин.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ:

Лера живет в провинции, из серости которой мечтает вырваться. Днём она учится на социолога, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда, чтобы обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом. Чем жесте жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны, в которых она проживают другую жизнь, полную чудес, и встречается со своей душой.

«ГЕРДА», драма, 18+

Художественный полнометражный фильм

Производство: «Централ Партнершип» и кинокомпания «Русское возрождение» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и телекомпании «Ред Медиа»

Дистрибьютор: «Белые Ночи»

Генеральные продюсеры: Дмитрий Давиденко, Рафаел Минасбекян, Вадим Верещагин

Со-продюсер: Роман Столярский

Режиссер и автор сценария: Наталья Кудряшова

Оператор-постановщик: Василий Григолюнас

Художник-постановщик: Светлана Дубина

Художник по костюмам: Екатерина Павелко

Художник по гриму: Айгуль Хабирова

Звукорежиссер: Кирилл Василенко

Монтаж: Сергей Тихненко, Сергей Иванов

В ролях: Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко, Дариус Гумаускас

Мария Леонова, Мария Иванова, Татьяна Оквамо, Екатерина Шелег, Серафима Красникова, Мария Песоцкая, Софья Александрова и другие.