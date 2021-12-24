Премьера фильма «Последний богатырь: посланник Тьмы»

23 декабря на экраны вышел российский фильм "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ", а накануне выхода состоялась премьера в кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Блокбастер стал заключительной частью трилогии о приключениях сына Ильи Муромца в Белогорье.

Гостями премьеры стали Аглая Тарасова, Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией, Елена Валюшкина, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Алексей Учитель и многие другие...

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Производство: Disney; Yellow, Black and White; телеканал «Россия» Жанр: сказочное приключение

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко Авторы сценария: Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко, Павел Данилов, Игорь Тудвасев

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Филипп Киркоров.

Возрастной рейтинг: 6+