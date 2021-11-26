Премьера коллекции SANSARA от ZORIKTOхKATAMI

18 ноября в Москве в Центре цифрового искусства Artplay Media состоялась закрытая презентация для прессы новой лимитированной арт-коллекции одежды SANSARA, созданной ZORIKTOxKATAMI. Премьера коллаборации выдающегося современного художника Зорикто Доржиева и Ольги Мозжеровой, креативного дизайнера бренда KATAMI WEAR.

Мероприятие посетили более 200 гостей: представители СМИ, блогеры, медиаперсоны, VIP-клиенты KATAMI WEAR и KHANKHALAEV GALLERY. Среди присутствующих поклонников творчества Zorikto и уникального стиля Katami Wear были селебритис, дипломаты, известные продюсеры и музыканты, предприниматели, корреспонденты, пишущие о современном искусстве, авторы популярных art и fashion блогов, тик-токеры миллионники.

В числе особых гостей вечера замечены: музыканты Гарик Сукачёв и Сергей Галанин; музыкальный продюсер Дмитрий Гройсман; бизнесмен Александр Шульгин; бизнес-леди, телеведущая и журналистка Екатерина Одинцова; музыкальный фотограф Игорь Верещагин; этно-певица Бадма-Ханда; художник Александр Захаров; актриса, блогер Ksenia Merts; русскоамериканская блогер Kate Brush.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ СОБЫТИЯ:

• Знакомство гостей с создателями коллекции началось на персональной выставке Zorikto «ЛОСКУТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Зорикто Доржиев лично провел экскурсию по экспозиции своих картин, графики, скульптур и digital-арта.

• Прологом к показу стал невероятный NFT-перформанс Zorikto и Ольги Мозжеровой. На глазах у присутствующих произошло рождение нового визуального символа коллаборации ZORIKTOxKATAMI. Созданный объект digital-art будет преобразован в NFT и станет неотъемлемой частью одной из моделей одежды в коллекции SANSARA limited edition. Таким образом, ZORIKTOхKATAMI в числе первых задает новый тренд в fashion-индустрии, когда покупатель модной одежды одновременно становится коллекционером произведения современного искусства.

• Дефиле SANSARA представляло собой грандиозное мультимедийное шоу. Масштабные анимированные картины на основе произведений Zorikto и видео-образы SANSARA под оригинальный саундтрек транслировались на 500 м2 проекционных экранов, создавая эффект полного погружения зрителей в новую реальность ZORIKTOхKATAMI.

О КОЛЛЕКЦИИ:

По замыслу авторов, коллекция SANSARA — это отражение наблюдений за бесчисленными метаморфозами реальности. Образы коллекции двойственны по своей природе: монохромные, скрывающие истинные формы и гендеры, они дают обладателю возможность проявиться и персонифицироваться через лоскутные проекции живописи ZORIKTO, авторские детали и оригинальный крой в исполнении KATAMI WEAR.

Сложным и глубоким термином SANSARA создатели коллекции хотели бы донести идею трансформации в мире творчества. Все начинается со штриха и переживаемых эмоций художника, перерождается в сценарий, наделённый смыслом, а затем, отбросив все рамки и границы, переходит в самостоятельную жизнь и ее разные интерпретации.

• После показа новую коллекцию можно приобрести в Галерее современного искусства KHANKHALAEV GALLERY и шоу-румах KATAMI WEAR.

• LIMITED EDITION — каждая модель выпущена ограниченным тиражом.

О СОЗДАТЕЛЯХ КОЛЛЕКЦИИ SANSARA:

ЗОРИКТО ДОРЖИЕВ

Выдающийся современный живописец, график, скульптор, диджитал-экспериментатор. Его картины, графика, скульптуры, диджитал-арт успешно демонстрируются по всему миру: в Третьяковской галерее (Москва), Русском музее (С.-Петербург), Ноймюнстерском Аббатстве (Люксембург), Совете Европы (Страсбург, Франция), Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия), Галерее Hay Hill (с церемонией открытия в Музее Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания).

Проект Zorikto “New Steppe” был представлен в рамках 58-й Венецианской биеннале. Дважды картины Zorikto были проданы на аукционе Christie’s совместно с Tibet House (Нью-Йорк), возглавляемого профессором Колумбийского университета Робертом Турманом, отцом актрисы Умы Турман. Среди почитателей таланта и коллекционеров произведений Zorikto немало известных политиков, бизнесменов, звезд кино и музыкантов.

ОЛЬГА МОЗЖЕРОВА | KATAMI WEAR

Владелец и ведущий креативный дизайнер KATAMI WEAR, основатель магазина Lynxstore. Уникальный российский бренд KATAMI WEAR — одежда для смелых людей, которые ценят красоту форм, геометрию и не боятся экспериментировать. Команда бренда изящно интегрирует мощь и красоту Востока в открытую сексуальность и свободу. Бренд создан 7 лет назад и дал мощный толчок в развитии концептуальных российских брендов. Своей энергией KATAMI WEAR ежедневно вдохновляет тысячи людей, стремящихся к трансформациям, творчеству и открытиям. Модели черного и белого цветов, размера onesize смотрятся по-разному на всех, но сидят одинаково стильно. KATAMI WEAR — твоя вторая кожа, для соприкосновения с внешним миром через внутренний.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Организаторы мероприятия:

• Концептуальный бренд одежды KATAMI WEAR

• Ведущая российская галерея современного искусcтва Khankhalaev Gallery

• Креативный продюсер показа – Данил Косенков.

• Технический директор показа – Дмитрий Волков.

В роли главного партнера мероприятия выступил Центр дизайна Artplay.

Источник: Melon Rich