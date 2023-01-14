Премьера MODENARO в России

Бренд MODENARO представляет коллекции одежды и аксессуаров на «Недели моды в Италии» c 2019г. В 2022 году дизайнеры бренда были в составе жюри на "Неделе моды в Милане"- PROMENADE DELLA MODA. Название бренда-начальные слоги имен и фамилий основателей и дизайнеров Mona Unica (Морозовой Натальи), Россия и Roberto Denti, Италия. Роберто Денти -"Основатель "Квантового искусства"-синтеза науки и искусства. Квантовая мода-мода с глубокой философией, а изделия марки покоряют внедрением новых модных решений и технологий сочетая в себе колорит и краски всего мироздания.

Шелковый дизайнерский платок

Вся коллекция платков изготовлена в России из 100% Шелка Армани. Нежность этого шелка вызывает синтез чувств и эмоций! Качество ткани соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым индустрией высокой моды. Невероятно нежная приятная ткань, с шелковистой фактурой, легким благородно-матовым блеском и абсолютно комфортная для повседневного ношения. Она легкая, дышащая, изящная и почти не мнется. Применяемые текстильные красители соответствуют самым жестким стандартам безопасности и экологии. Печать абсолютно экологична, и не ощущаются тактильно. Изделие можно многократно стирать, не опасаясь за потерю яркости цвета. К изделию прилагается инструкция по уходу за тканью. Брендовый платок упакован в дизайнерскую подарочную коробку. Разработка дизайна в Италии.

Изюминкой всей новой коллекции является платок в основе которого принт-знаменитая работа Роберто Денти «Если Джованни Верга вернется в Милан, он найдет его множественность коммуникационных пространств », c обратной стороны картины находится «Манифест Квантового Искусства». Картина находится на постоянной экспозиции в Музее Италии “Иммагинарио Верганио” в г. Видзини. Эта работа считается началом "Квантового искусства", где можно видеть магические преобразования гильбертовых пространств. Обладательница такого платка приобретает не только модный изысканный аксессуар, но и эксклюзивный шедевр от самого основателя «Квантового искусства»!

Шапка бини "Императрица"

Женская шапка-трансформер бини сохраняет укладку, не сползает и прекрасно держит форму. В сочетании с ней обычные вещи – тренч, пальто, кожаная куртка, меховые изделия приобретут новое звучание. Универсальный аксессуар поможет создать эксклюзивный образ в ярком молодежном или романтическом стиле. Это изящный головной аксессуар мягкий, лёгкий из дышащего материала, с превосходными теплоизолирующими свойствами, который продолжает греть, даже когда намокнет! Шапка не теряет яркости цвета. Отлично регулирует теплоотдачу, поглощает влагу, хорошо защищает от ветра. Бренд представляет демисезонную и зимнюю коллекцию шапок. Особенно угодит по душе тем, у кого нежная чувствительная кожа поскольку содержит натуральные хлопок или шерсть мериноса. Шапка "MODENARO" гигиеничена, гипоаллергенена и безопасена. Согревает и дарит приятные тактильные ощущения. Материал хорошо дышит, прочный и износостойкий и не вызывает аллергии. Шапка абсолютно комфортная для повседневного ношения. Не стягивает и не давит, что важно и для сохранения прически. Не мнется. После стирки сохраняет форму. Печать абсолютно экологична, и не ощущаются тактильно. Изделие можно многократно стирать, не опасаясь за потерю яркости цвета.

Магазин на WILDBERRIES