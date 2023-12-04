Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Светлана Листопадова

Премьера нового клипа Константина Легостаева «Не по годам»

  • 147
  • 0
  • 04 Декабря 202312:37

1 декабря в первый день зимы состоялась премьера клипа на новый сингл «Не по годам» от финалиста пятого сезона телевизионного проекта Первого канала «Фабрика звезд» Константина Легостаева. Главная роль в клипе досталась официальной двойнице Мэрилин Монро в России Марине Ковальской.

«Песня о восхищении женщиной, о ее привлекательности и обольстительности вне зависимости от возраста, именно поэтому выбор партнерши для съемок был однозначен» - говорит Константин.

В наши дни так хочется видеть больше счастливых лиц, обворожительных улыбок представительниц женского пола, ведь именно они делают этот мир прекрасным.

Клип был снят Danko Production - Василий Данко - шикарным режиссером и оператором.
Огромное Спасибо талантливейшим музыкантам, принимавшим непосредственное участие в создании сингла: Лекс Григорьев, Кирилл Кузьменко

«С сегодняшнего дня сингл и клип на всех музыкальных площадках! Смотрите, ставьте лайки , дизлайки, пишите прелести и гадости! Целую  Ваш Константин»

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2023
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru