Премьера сезона: «Последнее лето» в Театре Наций!

25, 26, 27 сентября на малой сцене Театра Наций прошли премьерные показы спектакля «Последнее лето» режиссёра Данила Чащина. В основе постановки — киносценарий «Куоккала» Анны Козловой, писательницы и автора популярных сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Медиатор», «Самка богомола». В главных ролях: Вениамин Смехов, Юлия Пересильд / Елена Николаева, Михаил Тройник / Дмитрий Чеботарёв, Виталий Коваленко / Олег Савцов, Иван Добронравов / Василий Бриченко.

Премьеру посетили: Константин Райкин, Евгений Миронов, Сергей Капков, Антон Белов, Игорь Гордин, Пётр Дранга, Олег Трофим, Мария Смольникова, Любовь Толкалина, Ида и Владимир Кехманы, Жора Крыжовников, Алексей Учитель, Дмитрий Логинов, Алина Насибуллина, Александр Цыпкин и другие.

Действие спектакля происходит во время Первой мировой войны в курортном поселке с финским названием Куоккала (современное Репино, Ленинградская область). В начале XX века этот поселок был популярным местом летних резиденций у жителей Петербурга. Главная героиня спектакля Анна — жена офицера, её окружение — сосед-доктор, сын-подросток, внезапно вернувшийся с войны муж, другие близкие родственники и прислуга. Они проводят летние вечера в духе чеховских персонажей — спорят о судьбах родины, скучают, философствуют, читают вслух и устраивают спиритические сеансы, стараясь не замечать, что их идиллический мир вытесняется новым жестоким веком.

«При всей тяжести темы мне бы хотелось, чтобы в спектакле было ощущение нежности и света, он для меня, прежде всего, про семью и про поиск дома, в широком смысле этого слова. А ещё про память о счастливом времени, которое герои тщетно пытаются удержать, а оно истончается и испаряется. Отсюда и название — ”Последнее лето“», — говорит режиссёр Данил Чащин.

Спектакль начинается со стихотворения Давида Самойлова «Выезд», описывающего сборы семьи и спешный отъезд из родного дома. Оно было предложено режиссёру спектакля Вениамином Смеховым и стало своеобразным камертоном всей постановки, тем более что в одной из ключевых сцен «Последнего лета» герои устраивают чтецкое сражение за звание «Арбитр изящества». Они читают стихотворения из модного сборника, голосуют за лучшее произведение, горячо спорят о стиле и уровне выразительных средств, а сбить накал дискуссии решают раскладом на картах Таро — шутка заходит слишком далеко, в итоге напуганные гадающие озвучивают неправдоподобно чудовищные предсказания о будущем своих любимых поэтов, частых гостей Куоккалы: Сергея Есенина, Ивана Бунина, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского…

Чтобы глубже понять атмосферу дачной жизни начала XX века, актёры и режиссёр спектакля посетили село Репино. Такие творческие командировки стали традицией для Театра Наций. Первая прошла в селе Сростки при подготовке к спектаклю «Рассказы Шукшина», далее творческая команда спектакля «Иванов» посещала музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», а создатели спектакля «Живой Т.» — музей-усадьбу «Ясная поляна» и мемориальный музей памяти Л. Н. Толстого «Астапово».

Данил Чащин — лауреат международных и всероссийских фестивалей, номинант национальной театральной премии «Золотая маска», участник специальных программ Russian Case и «Детский weekend» «Золотой маски». Окончил Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий по специальности режиссёр (2011 г.) и магистратуру Школы-студии МХАТ (мастерская В. А. Рыжакова) при Центре имени Вс. Мейерхольда (2016 г.). Участник режиссерских лабораторий под руководством Юрия Бутусова, Кирилла Серебренникова, Константина Богомолова. В разные годы сотрудничал с Театром Наций, МХТ имени А. П. Чехова, Театром на Таганке, «Современником», Театром Пушкина, Челябинским драматическим театром имени Наума Орлова, Саратовским драматическим театром имени И. А. Слонова, Тюменским большим драматическим театром и т.д.

Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссёров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Андрея Могучего, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов: Дункана Макмиллана, Мариуса фон Майенбурга, Эльфриды Елинек, Ярославы Пулинович, Дмитрия Данилова.

Спектакль «Последнее лето» 18+

Премьера 25, 26, 27 сентября

Режиссёр Данил Чащин

Драматург Анна Козлова

Художник-сценограф Максим Обрезков

Художник по свету Александр Сиваев

Художник по костюмам Виктория Севрюкова

Ассистент по пластике: Николай Реутов

В спектакле заняты: Вениамин Смехов, Юлия Пересильд / Елена Николаева, Михаил Тройник / Дмитрий Чеботарёв, Иван Добронравов /Василий Бриченко, Олег Савцов / Виталий Коваленко, Людмила Трошина, Мила Ершова, Серафима Красникова, Андрей Титченко / Никита Загот.

Театр Наций

Адрес: Петровский переулок, 3

Официальный сайт: www.theatreofnations.ru

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Партнёр Театра Наций – Группа «Самолет»

Фотографии: пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная