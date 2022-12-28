Премьера в театре Вахтангова

В театре Вахтангова - премьера. Пьеса Н.Р. Эрдмана (1900-1970) «Самоубийца», написанная в 1928 году, одна из первых «чёрных комедий» в литературе - признанный шедевр отечественной драматургии. Её высоко оценили А.М. Горький и А.В. Луначарский.

В главной роли - Семёна Семёновича Подсекальникова - Юрий Цокуров.

В ролях: Екатерина Крамзина, Ольга Тумайкина, Светлана Йозефий, Василий Симонов, Александра Стрельцина, Карен Овеян, Василий Цыганцов, Олег Макаров, Евгений Косырев, Юрий Красков, Дмитрий Соломыкин, Артём Пархоменко, Анна Антонова, Анастасия Домская, Мария Шастина, Виталий Иванов.



Над постановкой работали: режиссёр Павел Сафонов, сценограф Денис Сазонов, художник по костюмам Евгения Панфилова, композитор Вадим Маевский, художник по свету Руслан Майоров, художник – гримёр Ольга Калявина, звукорежиссёр Арсений Парамонов, помощник режиссёра Марина Марченко.



Премьера спектакля «Самоубийца» прошла 20 и 21 декабря на Симоновской сцене (Камерный зал). Продолжительность – 2 часа 30 минут с антрактом.