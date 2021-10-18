Премиальная коллекция украшений из платины от Ювелирочки

Ювелирочка добавила в свой ассортимент эксклюзивную линейку украшений из редкого драгоценного металла – платины.

Неслучайно прилагательное «платиновый» используют для того, чтобы подчеркнуть более высокий статус по сравнению с золотым. Из-за высокой тугоплавкости и редкости, с платиной работают далеко не все ювелирные производства, а украшения из этого благородного металла встречаются крайне редко.

Кроме многочисленных статусных регалий платина оправдывает свое преимущество и по другим характеристикам. Прежде всего это один из самых твердых металлов на Земле, во много раз превосходящий показатели плотности золота и серебра. Поэтому платиновые украшения имеют приятную тяжесть и большую устойчивость к механическим воздействиям, они не окисляются и не подвержены коррозии. Платина гипоаллергенна, для создания украшений используется чистый металл без лигатуры – меди, никеля, цинка или кобальта, что неизбежно для золота и серебра из-за их мягкости.

Безусловно, платиновые украшения созданы для истинных ценителей, которые помимо красоты ювелирного изделия оценивают его инвестиционную привлекательность. У ювелиров в обиходе существует выражение: «платине можно доверять самые ценные камни» – этот металл действительно прочно держит вставки. Исторически на платину ставили бесцветные бриллианты и другие драгоценные камни. Ювелирочка не стала отходить от канонов ювелирного искусства, под стать благородному металлу были выбраны танзаниты, изумруды, сапфиры, бесцветные и черные бриллианты, крупные гранаты.

Если в вашей коллекции еще не было украшений из платины, то можно начать именно с классических моделей комплектных серег на надежном английском замке и колец, которые станут частью базового ювелирного гардероба. Носите такие украшения, когда особо нуждаетесь в дополнительной поддержке, опоре и стабильности, когда не помешает дополнительная уверенность в себе.