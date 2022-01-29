Премиальный квартал Береговой рассказал о модных мемах в новой коллаборации

Новая коллаборация премиального квартала «Береговой» и The Blueprint, раскрывает неожиданные стороны такого феномена современной коммуникационной культуры, как мемы. Мемы в этом партнерстве предстают в формате инструмента, а темы, которые поднимает сама идея, нетривиальны и нацелены на подготовленную публику, коей и является целевая аудитория столичного премиального жилого комплекса «Береговой».

Авторы проекта предлагают поразмышлять о «новой элитарности» и вкладывают в этот термин чуть больше, чем закостенелое и довольно стереотипное понятие. Вместе с актрисой Ульяной Добровской они переосмыслили популярные мемы, отсылающие к разным направлениям в искусстве.

Что будет, если соединить новую волну феминизма, портреты Пикассо и обернуть все это в кинетическое искусство или поместить себя на место другого в свете идей концептуализма? На все эти вопросы можно с легкостью найти ответы, изучив каждую из представленных инсталляций. Вся коллекция представлена одновременно на страницах The Blueprint и в социальных сетях квартала Береговой.

Архитектурная концепция ЖК Береговой подчеркивает главную доминанту локации – Москву-реку. Здания квартала в архитектурном ансамбле с набережной создают амфитеатр, из которого открывается великолепные виды на реку, парки и центр столицы. Выполненные из алюминия фасады домов будут блестеть в солнечную погоду, а вечером отражать жизнь ночного города и транслировать это изображение реке. В проекте «Береговой» анодированный алюминий используется в сочетании с клинкерным кирпичом. Матовый цвет металла, природные оттенки фасадного клинкера создают благородный и элегантный образ зданий.

В основе идеи премиального картала — создать единое перетекающее пространство двора, парка и набережной, сформировать разнообразную уютную атмосферу в разных фрагментах территории, подходящую для разных людей, а также гармонично интегрировать жилой комплекс и реку. На набережной более активная жизнь — велодорожки, беговой путь, площадки для спорта, амфитеатр для уличных мероприятий, кафе с видом на воду. Во дворе более спокойная, камерная атмосфера, основу для которой составляют ландшафтные зоны, которые образуют зеленые лабиринты, небольшие сады и тактильные экотропы, ведущие к набережной Москвы-реки.