6 декабря в отеле Ренессанс Монарх состоялась премия AURORA AWARDS, которая вручается талантливым людям с ограниченными возможностями здоровья. Учредителем премии стал журнал «Жизнь с ДЦП» при поддержке Общественной Палаты Российской Федерации.

Миссия премии – отметить статуэткой «Сердце Авроры» и памятным дипломом тех, кто своими талантами развивает и продвигает различные направления творчества и стремится к собственной реализации. Это молодые люди, дети, взрослые с ДЦП и сопряженными заболеваниями, кто так или иначе проявил свои таланты и готов к дальнейшему продвижению.

Прототипом статуэтки «Сердце Авроры» стала Аврора Карамзина-Демидова, общественный деятель, фрейлина при императорском дворе. Вся ее жизнь была напрямую связана с благотворительностью и именно ее именем названа премия.

Цель премии — привлечь внимание к талантливым людям с ДЦП, сумевшим реализовать себя и социализироваться в обществе. В рамках мероприятия — благотворительный ужин-аукцион в поддержку детей с ДЦП, подопечных фонда «Жизнь с ДЦП».

Поддержать мероприятие фонда пришли: Диана Гурцкая, Евгений Поляков, Михаил Пшеничный, Любава Грешнова, Наталья и Сергей Белоголовцевы, Денис Рено, Алексей Ягудин, Ирина Темичева, Нодар Ревия, Родион Газманов, Елена Борщова, Юлия Пак, Владимир и Маруся Левкины, Михаил Дворкович, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Сергей Мазаев, Татьяна Батышева, Катя Носик, Валдис Пельш, Мария Лемешева, Павел Буря, Влад Канопка, Анастасия Рыболтовер, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Светлана Кулакова, Брендон Стоун, Оксана Сташенко, Алла Довлатова, Евгения Короткевич, Юлия Крылова, Сергей Кутергин, Антон Батырев, Анатолий Руденко, Елена Бирюкова, Любовь Тихомирова, Виктория Корлякова, Алекс Че, Алиса Толкачева, Анна Старшенбаум и другие звездные гости.