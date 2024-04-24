Премия «Аванс» журнала «КиноРепортер» в области кинематографа

Журнал «КиноРепортер» в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля назвал имена самых перспективных молодых российских актеров и отметил их заслуги хрустальной звездой. Церемония награждения состоялась в яхт-ресторане «Чайка», который является партнером премии «Аванс».

Лауреатами этого года стали Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд. Зрители были поражены игрой Марка как в военной картине Сергея Урсуляка «Праведник», так и в фантастической ленте Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед». Анна же стала настоящей звездой, снявшись у Жоры Крыжовникова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграла юную героиню со сложной судьбой.

— Мы вручаем нашу премию с 2012 года и уже давно убедились, насколько она значима не только для тех, кто получает награду, но и для всей индустрии в целом. Те, кого мы отметили ранее, — сегодня признанные звезды нашего кинематографа и делают все возможное, чтобы наше кино становилось ярче и интереснее. Скажу без ложной скромности, что в какой-то степени мы стали для них путеводной звездой, укрепив их веру в себя и собственные силы. Уверена, что в этот раз мы тоже не ошиблись и наших героев ждет достойное будущее и они станут гордостью нашего кино, да они уже и так гордость. Характерно, что премию мы вручаем в ресторане «Чайка». И если герои одноименной пьесы Чехова ревновали к таланту и успеху более молодых коллег, то мы, наоборот, искренне радуемся тому, что в нашем киносообществе появилось еще два новых ярких имени, — подчеркнула главный редактор и редакционный директор «КиноРепортера» Мария Лемешева.

Издание всегда держало руку на пульсе и выбирало лучших представителей молодого поколения. Милош Бикович, Юлия Александрова, Анфиса Черных, Ангелина Стречина, Тихон Жизневский, Роман Курцын, Аглая Тарасова, Ирина Старшенбаум — это лишь малая часть популярных актеров и признанных звезд, которые начали свой путь вместе с премией «Аванс». Сегодня к плеяде молодых звезд присоединились Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд.

В своей благодарственной речи Марк Эйдельштейн сказал, что «надо снимать фильмы о любви», и процитировал на хинди фрагмент одноименной картины Романа Михайлова, которая участвует в конкурсе «Русские премьеры» 46-го ММКФ. Смысл сказанного он предпочел оставить тайной, предложив всем посмотреть фильм и разгадать, что он имел в виду.

Мария Лемешева напомнила, что Марк украшает обложку апрельского номера журнала «КиноРепортер».

Получая награду, Анна Пересильд поблагодарила журнал за премию и веру в нее, а также отметила, что ей очень важно продолжить семейную кинематографическую династию. При этом Аня призналась, что ей немного неловко перед мамой, что из-за обрушившейся на нее славы после «Слова пацана» у нее в разы больше подписчиков.

Мария Лемешева пожелала ей новых, не менее успешных проектов и ролей.

Особым украшением вечера стали молодые исполнители: финалистка «Голоса» Анастасия Иванова с пронзительной композицией «Воин духа», певец Amirchik и певица Stacy, а также актриса Валентина Ляпина, подарившая гостям хиты из фильма «Бременские музыканты», где сыграла главную роль.

Гостями 11-й премии «Аванс» стали участники и гости ММКФ, делегации стран БРИКС, лидеры российского кинематографа и телевидения разных поколений, среди которых Яна Чурикова, Светлана Иванова, Алексей Учитель, Ангелина Вовк, Анна Шатилова, Алена Свиридова, Елена Ханга, Родион Газманов, Роман Курцын, Ева Смирнова, Кирилл Крок, Евгений Дятлов, Елизавета Арзамасова, Глафира Тарханова, Лянка Грыу, Борис Дергачев, Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Владислав Тирон, Юлия Барановская, Леон Кемстач, Дмитрий Дюжев, Игорь Волошин, Фридрик Тор Фридрикссон, Макар Хлебников, Дарья Жовнер, Елена Николаева, Мила Ершова и многие другие.

Официальные партнеры премии: легендарная марка нишевой парфюмерии Montale Paris и крупнейшая торгово-производственная компания в России «Сима-ленд». Среди партнеров премии: премиум-водка «Белая Березка», федеральная сеть премиальных цветочных магазинов PYTHON FLOWERS, кондитерская «Шокоголик».