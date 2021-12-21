Премия Christmas Awards 2021

19 декабря в арт-баре «Проходное место» на фудмаркете «Депо» состоялся рождественский вечер и вручение премии Сhristmas Awards 2021. Премия, которая ставит своей целью отметить действительно лучших из лучших и поддержать интересные проекты, вручается в этом году второй раз. По традиции среди номинантов были представители кино, театра, шоу-бизнеса, моды, спорта, бизнеса.

Этот вечер собрал исключительно звёзд! А вся концепция мероприятия располагала к неформальному общению, по которому все так соскучились из-за ковид-ограничений. Гости с удовольствием обсудили уже реализованные проекты, поделились планами на наступающий год, раскрыли друг другу свои секреты подготовки и встречи нового года.

Ведущим церемонии выступил Вячеслав Макаров, который не только отметил заслуги каждого номинанта, но и настроил всех гостей на предпраздничную волну. Создать комфортное стильное пространство помогла декоратор Илона Бильчук, которая была удостоена премии в номинации «Декоратор года».

В преддверии праздников гости затронули темы отдыха в каникулы, поделились фирменными рецептами и секретами красоты. Автор метода похудения «КОРПАНЕТИК-360» Марина Корпан рассказала о том, как войти в идеальную форму к новому году, совладать с множеством соблазнов и без проблем восстановиться после длинных зимних праздников.

Свои музыкальные номера гостям вечера подарили: Вероника Кожухарова, Митя Фомин, Согдиана, Маргарита Позоян.

Премии получили:

Сергей Лазарев – Самый стильный певец и актер

Вероника Кожухарова – Музыкальный олимп

Лена Летучая – Стиль и ум

Влад Соколовский – Музыка и спорт

Анна Семенович – Самая сексуальная радиоведущая

Митя Фомин – Верность стилю

Эвелина Бледанс – Шик, блеск, красота

Анастасия Гребенкина – За популяризацию здорового образа жизни и спорта

Согдиана – Творческая мама

Анна Пескова – Звезда кино

Ольга Кабо – Звезда театра

Варвара Шмыкова – Благотворительность как образ жизни

MD Beauty Clinic – Лучшая клиника аппаратной, инъекционной и эстетической косметологии

Алла Довлатова – Преображение года

Екатерина Домбровская – Продюсер он-лайн проектов

Ая (Город 312) – Музыка как стиль жизни

Дмитрий Краснов (бренды: SPRiNG, GetWash, GARAGE и PELENGATOR) – За инновации в области безопасности

Анна Банщикова – Самая обаятельная актриса театра и кино

Партнерами премии выступили: принимающая компания на Мальдивах Resort life Travel; отель Kandima Maldives; клиника аппаратной, инъекционной и эстетической косметологии ​​​​ MD Beauty Clinic; центр эстетической и функциональной стоматологии Dr Minko; компания Blue Sleep; бренд по восстановлению, сохранению молодости автомобиля GetWash; встроенная техника для кухни KRONA; кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; мультибрендовый ювелирный салон Diamond District; сеть spa салонов Wai Thai; косметологический бренд Mirra; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash; декоративная косметика Vivienne Sabo.