Премия ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛОТОС-2021® состоялась в новом формате

В этом году организаторам удалось трансформировать привычный формат церемонии награждения:
«Помимо торжественного ужина мы сделали мероприятие «2 в 1». В рамках дневной программы прошли два интенсива под руководством экспертов по маммопластике – пластического хирурга Анисимова Алексея Юрьевича и онколога-маммолога Губайдулина Хасана Маратовича. Хасан Маратович присутствовал на площадке и освещал тему недопущения осложнений после первичной аугментации. Алексей Юрьевич находился в операционной и проводил редукционную маммопластику. Доктор Губайдулин модерировал весь процесс и помогал слушателям разобраться с вопросами, которые у них возникали. Ближе к окончанию дневного блока операция закончилась, и Алексей Юрьевич так же прибыл на площадку. Благодаря онлайн-трансляции, подключиться к интенсиву можно было из любой точки мира», – поделилась Виктория Квасова, учредитель премии.
Ведущими в вечернем блоке мероприятия стали Екатерина Одинцова и Денис Леонтенков.
Среди звездных гостей присутствовали: Елена Бирюкова, Ирина Безрукова, Анна Якунина, Карина Мишулина, Марина Вайнбранд, Таня Герман, Наталья Лесниковская, Ева Авеева, Мария Бутырская, Татьяна Веденеева, Павел Раков и многие другие.
Победителями в номинациях по итогам 2021 года стали:
• «Лучший пластический хирург. Безупречная репутация» – Бузов Дмитрий Артурович;
• «Лучший пластический хирург по комплексному восстановлению после родов» – Коробов Артем Владимирович;
• «Лучший стоматолог. Гуру профессии» – Бердзенадзе Зураб Зауриевич;
• «Лучший пластический хирург по маммопластике. Приверженец профессии» – Труфанов Дмитрий Игоревич;
• «Лучший пластический хирург по ринопластике. Приверженец профессии» – Костин Александр Павлович;
• «Лучший пластический хирург по липомоделированию. Приверженец профессии» – Бежаева Ася Кагировна;
• «Лучший стоматолог-ортопед» – Саркисян Вартан Валерикович;
• «Лучший инъекционный препарат» – линейка филлеров Stylage®;
• «Лучшая клиника эстетической косметологии» – клинка «Азалия»;
• «Лучший врач-косметолог. Приверженец профессии» – Яна Батуева.
Помимо награждения лауреатов со сцены прозвучали доклады приглашенных экспертов:
• бариатрический хирург Центра хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений Городской клинической больницы имени Юдина Мицинская Александра Игоревна выступила по теме «Бариатрическая и пластическая хирургия – два берега у одной реки»;
• продюсер брендов врачей и клиник, эксперт по продажам и маркетингу Протопов Илья Викторович представил всем приглашенным «Пошаговое руководство по созданию успешного бренда пластического хирурга».
На протяжении вечера гостей радовали своими выступлениями известные российские и зарубежные артисты. Церемонию награждения открыли незабываемое световое шоу «Экстраваганза». В продолжении на сцене прозвучали изысканные композиции в исполнении Алекса Балыкова, Владимира Брилева, экс-участника легендарной группы Bad Boys Blue Кэвина Джоэла Маккоя и певицы Тани Герман.
Партнеры премии: японский производитель массажной техники Yamaguchi, французская компания VIVACY® Laboratoires, российский производитель медицинского трикотажа ИНТЕКС, стоматологическая клиника «Доктор Мун», бренд Bio-Oil, линейка средств по уходу за волосами и кожей тела Horse Forse, электронные кольца Payring, косметологическая клиника «Премиум Эстетикс», Bodegas Fernando Castro, природная минеральная вода Tassay, портал в области медицины MedAdvisor, сеть премиальных журналов «Дорогое удовольствие», экспертный интернет-ресурс для женщин «Красота и здоровье», российская медиакомпания IVI, бестеневые осветители Dr.Kim, DJ Kuchera.
Организатор мероприятия – коммуникационное агентство QR Agency.
Учредитель премии – Виктория Квасова.
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