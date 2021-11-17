Премия «Лидеры эпохи» от журнала PERSONO

11 ноября 2021 года гости Golden Palace смогли показать свои таланты, вдохновиться примерами лучших из лучших и увидеть яркое выступление звезд. Все это – в рамках грандиозного события, собирающего выдающихся личностей современности – премии «Лидеры эпохи» от журнала PERSONO. Выделять и награждать лидеров за успехи и вклад в развитие разных сфер общества было принято еще в эпоху Древнего Рима. Журнал PERSONO возрождает традиции и ежегодно награждает профессионалов из различных областей: артистов, предпринимателей, врачей, рестораторов и многих других. В этом году мероприятие прошло с ноткой античного времени: гостей встречал пресс-волл в античной тематике, а победители премии награждались необычным кубком в виде головы Давида. Ведущими церемонии награждения стали Александр Снегирев и телеведущая Юлия Барановская.

Премия «Лидеры эпохи» ежегодно собирает лучших из лучших в России и СНГ. В 2021 году награждены победители номинаций в следующих категориях:

Общественное признание;

Лучшие из области медицины и здоровья;

Лучшие социальные проекты;

Лучшие из области общественного питания;

Лучшие из области образования;

Лучшие из области культуры и искусства;

Лучшие из области управления бизнесом и финансами;

Лучшие из области архитектуры и дизайна;

Лучшие из области маркетинга, рекламы и PR;

Лучшие из бьюти-сферы;

Лучшие из сферы обслуживания.

Лучшие из лучших – талантливые, перспективные, сильные, предприимчивые профессионалы из различных сфер деятельности были удостоены премии «PERSONO года 2021». Все они получили заслуженные награды за достижения в своей жизни и профессиональной деятельности за прошедший год. Это те люди, которые добились невероятных успехов и результатов в своем деле и внесли неоценимый вклад в развитие нашего общества.

Среди гостей и номинантов премии были братья Аскольд и Эдгар Запашные, Владислав Лисовец – российский стилист, опытный знаток моды, теле и радиоведущий, Катя Лель – известная российская певица и автор песен, Анна Шатилова – советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле- и радиоведущая, актриса, а также многие известные персоны из разных областей бизнеса, культуры и искусства.