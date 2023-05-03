Церемония награждения собрала множество ярких и талантливых личностей из разных сфер жизни: искусства, спорта, бизнеса и медиа. Они были удостоены наград за свои достижения и вклад в развитие культуры, общества и экономики России.

На сцене выступила заслуженная артистка Беларуси, певица, актриса, модель и телеведущая Анжелика Агурбаш. Она открыла мероприятие и подарила гостям яркое выступление со своей песней «Я буду жить для тебя». На премии «Persono года» Анжелика Агурбаш была удостоена награды в номинации «Женщина и карьера» за свои достижения в профессиональной деятельности и вклад в искусство. В качестве партнера премии выступил ювелирный бренд SURH&DIAMOND, который вручил певице подарок.

На премии были отмечены многие достойные представители культуры и искусства: Катя Лель, Ольга Кабо, Михаил Богдасаров, Вячеслав Чепурченко, Анна Пескова, Наташа Бардо, Катрин Асси, Тимур Ефременков, Прохор Шаляпин, Ксения Новикова и многие другие.

Премия «Persono года» стала признанием заслуг самых лучших, достойных и успешных персон из многих сфер культуры, искусства и не только, добившихся невероятных высот в своем деле и своей жизни за прошедший год.