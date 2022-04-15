Премия Журнала «Богема» / La boheme awards 2021 прошла на MFF в Инновационном центре «Сколково» 9 апреля 2022 г.

9 апреля 2022 г. перед началом марафона fashion-показов Moscow Fashion Fair (MFF) состоялось оглашение результатов Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards по итогам 2021 г., прошедшей в 4 раз в Москве.
Премия Журнала «Богема» является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (учредителя Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г. (№ РОСС RU.З2168.04СБА0). Работы по сертификации объектов проводит Международный сертификационный центр Москластера.
В связи с тем, что в текущих экономических условиях очень важно поддерживать специалистов-профессионалов их новаторские решения, Москластер выбрал Инновационный центр Сколково и MOSCOW FASHION FAIR для оглашения результатов проведенной сертификации Международным сертификационном центром Москластера в креативных индустриях и области бизнеса — La Boheme Awards 2021. Премия прошла на 3 языках: русском, французском и английском.
Наши эксперты в течение всего 2021 года отбирали лучших представителей, соответствующих разработанным нами критериям, и анализировали их проекты в различных номинациях:
FASHION
Фэшн-шоу – Moscow Fashion Fair (MFF), https://www.topfashionfair.com/
Фэшн-ивент – Neva Fashion Week, организатор Екатерина Иванюшкина
Организатор недели моды – Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week
Дизайнер – Юлия Далакян, Бренд «Julia Dalakian»
Модист — Светлана Кварта, @svetlanakvarta
Дизайнер детской одежды – Шибина Надежда, Бренд «NADEZHDA SHIBINA»
Информационный партнер мероприятия:
«Календарь Модных Событий» social media (КМС), Главный редактор Роман Ефремов, https://fashion-calendar.events/
Информационное агентство «РИА Мода», Главный редактор Валентина Кузнецова, https://riamoda.ru/
Блогер – Похититель Ароматов/Шура Стоун, @shura_stone
Швея — Китова Надежда Максимовна
Журналист:
Тихонов Илья Анатольевич, руководитель проектов ModaNews и Мода 24/7
Пучкова Татьяна, Smooth Media
Фотограф – Дима Бабушкин, https://babushkin.ru/
Модель — Елена Шаповалова
Художник-гример – Эстель Семенчук
Дизайнер с лучшей коллекцией одежды – Елена Супрун, бренд ELENA SOUPROUN, коллекция «ВЕСНА-ЛЕТО 2021»
Фэшн-школа – Модельное агентство и школа PODIUMSCHOOL, https://vk.com/podiumschoolru
Заслуженный деятель в области моды – Валентин Юдашкин, бренд «VALENTIN YADASHKIN»
БИЗНЕС и ОБРАЗОВАНИЕ
Преподаватель – Белозерова Юлия Михайловна, АНО ВО «Институт кино и телевидения (ГИТР)»
Студент-журналист – Татьяна Смагина АНО ВО «Институт кино и телевидения (ГИТР)»
Студент высшего образовательного учреждения в сфере культуры — Каргина Марьям Ренадовна, АНО ВО «Институт кино и телевидения (ГИТР)»
Блок Бизнес
Инфобизнесмен – Алексей Крол, https://alexeykrol.com/
Пиар-специалист— Владимир Преображенский, pr- продюсер, глава агентства Maestro agency PR
Пиар-агентство — AnnaBelle.Agency, АннаБелль Нильсен
Ведущий телевизионной программы – Зотова Наталья
Лучший партнер — Smooth.style radio, https://vk.com/smooth.style.radio
Ведущими премии были Главный редактор Журнала «Богема» / La boheme Magazine и Журнала «Крестьянка» Ананишнев Владислав и Fashion-дизайнер головных уборов Светлана Кварта.
Видеоверсия Премии https://rutube.ru/video/1caa2630350800cb991169e1263fced1/
Информационные партнеры премии: Информационное агентство «РИА Мода», Intermoda.ru, Modern Megapolis Guide, Smooth.Style radio , moda24/7 , Modanews , IvanovoNews , Лаймтайм.рф , Moscow tonight magazine , Журнал «Крестьянка»
Фотографы: Мороз Глеб и др.
Визаж: Школа визажа Москластера.
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