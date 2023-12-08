Презентация мультимедийного проекта «Русская культура. Возрождение» состоялась в Москве

Презентация социального мультимедийного проекта «Русская культура. Возрождение» прошла в особняке Петра Смирнова. За один вечер гости погрузились в многообразие жанров Серебряного века: архитектуру, живопись, театр, балет, литературу, музыку, кино и моду. Эти жанры будут последовательно показаны в рамках проекта в различных государственых музеях Москвы в следующем году. На вечере было анонсировано, что первый показ проекта пройдет с 5 января по 5 февраля 2024 года в музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов.

Помимо выставок запланированы и другие мероприятия и показы. Об их разнообразии можно было судить на презентации проекта в особняке Петра Смирнова. Вечер открыли концертмейстеры Государственного симфонического оркестра чарующими звуками русских композиторов: легким и шутливым Николаем Римским-Корсаковым, известным и любимым Петром Чайковским и глубоким и серьезным Сергеем Рахманиновым. Впервые за один вечер гостям были показаны фрагменты трех спектаклей по жанрам: прозу представила актриса Марина Суворова с мини-спектаклем по произведению «Рассказ госпожи NN» Антона Чехова, балетное искусство - адажио "Щелкунчика" в исполнении солиста театра Кремлевский балет Дмитрия Прусакова и ведущей солистки Государственного академического театра классического балета Алисы Вороновой, а также фрагмент иммерсивной оперы «Евгений Онегин» в исполнении солиста Московской консерватории Кирилла Панфилова и солистки Московского государственного музыкального театра «Поколение» Дарьи Воробьевой, партия фортепиано Надежда Горлова. Историк моды Руслан Мигранов провел познавательную лекцию о Сергее Дягилеве и его «Русских сезонах» за рубежом, а также рассказал о зарождении немого кино и звезде Вере Холодной. Вечер завершился светским жанром Серебряного века - душевными романсами в исполнении композитора, художника, Заслуженной артистки РФ Валерии Бесединой. А актер из Донецка Даниил Плющаков который специально приехал на этот вечер, продекламировал стихи Есенина. Ведущим вечера выступил актер театра и кино Александр Суворов. Гостями вечера стали деятели культуры, политики, бизнесмены, меценаты.

Первый сезон проекта "Русская культура. Возрождение" рассчитан на 10 месяцев и охватит период России конца XIX-начала XX века.​ Проект социальный и нацелен на возрождение вечных ценностей русской культуры, демонстрацию ее главенствующей роли в мире. Проект реализуется Благотворительным фондом «Сила Возрождения».

«Впервые культура и история будут показаны в мультимедийном формате 5D именно для того, чтобы привлечь как можно большее количество людей к нашей культуре и истории. Каждый месяц выставка будет переезжать в новый музей, где будет дополняться новыми артефактами и формами по жанрам. Такого проекта в России ещё не было», - делится автор и идейный вдохновитель проекта «Русская культура. Возрождение», Президент БФ «Сила Возрождения» Юлия Желвакова.