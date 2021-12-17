10 декабря на ВТБ Арене прошла презентация олимпийской коллекции Beijing 2022 бренда Zasport, официального экипировщика Олимпийской сборной России. Новую форму для Зимних олимпийских игр, которые стартуют в Пекине 4 февраля 2022 года, представили не только профессиональные модели, но и спортсмены — хоккеистки из состава национальный сборной Нина Пирогова и Евгения Дюпина, Олимпийские чемпионы и призеры лыжник Александр Легков, фигуристка Екатерина Боброва, фехтовальщица Софья Великая, а также победитель международной Олимпиады по физике Артемий Новиков.

В коллекцию вошла комфортная и разноплановая одежда из технологичных тканей — горнолыжные костюмы, парки и утепленные куртки из водоотталкивающего материала, футболки и жилетки, спортивные костюмы из легкого флиса и нейлона, трендовые шапки-балаклавы, дутые шарфы, толстовки из шерпы, костюмы с вшитой в капюшон защитной маской, солнцезащитные очки и многое другое.

Презентацию открыло выступление юных спортсменов и прославленных фигуристов Алины Загитовой и Евгения Плющенко, который с 6-летним сыном Сашей показал номер под фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского, утвержденного МОК в качестве музыкальной композиции нашей команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача — сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны, - рассказала основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. - Мы придумали принт, состоящий из очертаний географических объектов России. Можно сказать, города и озёра нашей родины будут окутывать теплом и согревать олимпийцев.