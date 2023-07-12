ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «ЛЕГПРОМЭКСПО: РАЗГОВОР С ОТРАСЛЬЮ»

3 июля 2023 года в зале Dorchester VIP клубного корпуса гостиницы Plaza Garden Moscow WTC, Центр международной торговли Москвы (ЦМТ), состоялся пресс-завтрак, посвященный презентации телепередачи «Легпромэкспо: Разговор с отраслью».

В мероприятии приняли участие герои первых выпусков передачи:

Дмитрий Шишкин , президент Ассоциации «Рослегпром», генеральный директор ГК «Портновская мануфактура Shishkin»;

, президент Ассоциации «Рослегпром», генеральный директор ГК «Портновская мануфактура Shishkin»; Виктор Константинопольский, соучредитель ГК «Русский мех»;

создатели и ведущие передачи:

Галина Сакович , руководитель компании «РЛП-Ярмарка»;

, руководитель компании «РЛП-Ярмарка»; Валентина Кузнецова, главный редактор ИА «РИА Мода»,

а также представители СМИ и общественных отраслевых организаций.

Передача «Легпромэкспо: Разговор с отраслью» - совместный проект компании «РЛП-Ярмарка», организатора Федеральных оптовых ярмарок товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», и информационного агентства «РИА Мода». Передача раскрывает актуальную проблематику легпрома через опыт героев передачи - организаторов крупных мероприятий отрасли, руководителей предприятий, профильных учебных заведений, общественных организаций.

Модератором презентации выступила Валентина Кузнецова, главный редактор ИА «РИА Мода».

Создатели познакомили собравшихся с концепцией передачи. Галина Сакович рассказала, что телевизионный формат был выбран потому, что «печатные материалы не могут передать, во-первых, живого общения и харизмы тех людей, с которыми мы встречаемся. Второе, нашу передачу дополняют информационные материалы о производствах героев передачи. Наши передачи о том, как живет отрасль, как она работает в достаточно турбулентное время, как каждый из руководителей предприятий справляется с возникшими сложностями. Вот это сегодня интересует в отрасли всех».

Дмитрий Шишкин отметил, что он поддерживает «подобные начинания и интересные форматы, поскольку легкая промышленность, и в целом модная индустрия нашей страны, очень недооценена, требует и большей популяризации. В нашей стране есть прецеденты создания конкурентоспособных продуктов, которые не только на внутренних, но и на внешних рынках активно конкурируют с мировыми производителями и брендами. Во-вторых, очень интересный концепт и сам формат видеоинтервью, он не банален, Создатели постарались достаточно глубокие смыслы зашивать. С допандемийных времен ничего подобного в рунете особо и не видел». Он также рассказал о «Портновской мануфактуре Shishkin», о цифровой фабрике, о бренде Putin Team Russia.

Прежде чем передать микрофон Виктору Константинопольскому, ведущая Валентина Кузнецова сказала несколько слов о герое третьей передачи Евгении Румянцеве, который не смог лично присутствовать на презентации: «Евгений Румянцев, ректор Ивановского государственного университета, - энергичный, серьезный, креативный руководитель, который досконально знает проблематику отрасли. Он проводит на базе университета очень интересные масштабные мероприятия, в которых участвуют студенты университета и специалисты, работающие на предприятиях. Это «Мода 4.0. Evolution», Международный научно-практический форум Smartex и другие. Сейчас в рамках общефедеральной программы «Профессионалитет» университет развивает элегантный, красивый проект «Ивановский кампус» - реновация большой Ивановской мануфактуры, который поменяет подходы в образовании».

Далее слово взял Виктор Константинопольский. Он рассказал о сложностях в меховом бизнесе, об отсутствии кадров, об участии компании «Русский мех» в программе «Профессионалитет». В заключение о презентуемой передаче он сказал: «Этот новый формат популяризирует в целом отрасль легкой промышленности и модной индустрии. Вы выбираете интересных участников, представителей отрасли, кому есть, чем поделиться. У нас не только качественный продукт, у нас и очень интересные технологии разрабатываются в стране. И, соответственно, надо чтобы и население меняло свое отношение к отечественной продукции, но и власть тоже смотрела в эту сторону. Потому что легкая промышленность – это одна из тех точек роста для российской экономики, которая может дать кратное увеличение всех показателей».

Отвечая на вопросы представителей СМИ организаторы сообщили, что передачи будут транслироваться на собственных ресурсах: сайт https://legpromexpo.ru, youtube-канал «Текстильлегпром 2023» - https://www.youtube.com/@Textillegprom, социальные сети РЛП-Ярмарка, а также на сайте информационного агентства «РИА Мода» - https://riamoda.ru. Предполагаемая периодичность выхода - 1 выпуск передачи в1-2 недели.

В заключение организаторы поблагодарили представителей Банкетного комплекса ЦМТ Москва за предоставленную для проведения мероприятия площадку.

Пресс-завтрак, посвященный презентации телепередачи «Легпромэкспо: Разговор с отраслью» прошел в зале Dorchester VIP клубного корпуса гостиницы Plaza Garden Moscow WTC, Центр международной торговли Москвы (ЦМТ).