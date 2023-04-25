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Софья Румянцева

Природная чувственность: новая капсула Planete от Le Journal Intime

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  • 25 Апреля 202310:01
Le Journal Intime представил новую коллекцию Planète, посвященную планете Земля и вдохновленную нежными природными цветами.

Тонкая работа с палитрой оттенков и нестандартные для бельевых брендов сочетания – это одна из причин, благодаря которой клиенты снова и снова возвращаются в Le Journal Intime. Для капсулы Planète выбраны актуальные цвета 2023 года, которые идеально дополнят весенне-летний гардероб. С одной стороны, они универсальны, с другой – смотрятся на коже естественно благодаря полупрозрачной фактуре.

Зеленый – цвет лаврового листа. Закатная гамма: приглушенный красный и тёплый розовый, цвета заходящего знойного солнца. «Мистический» желтый – цвет первых весенних цветов и бескрайних песочных дюн. Телесно-коричневый – цвет песка и загорелой кожи, напоминающий о приятных моментах на морском побережье.

В коллекции представлены обновленные для летнего сезона бестселлеры бренда и новые модели. Обновлённая Alice с градированной чашкой, модели с тонкими бретелями, актуальными для лета. Новая модель Стрекоза – открытый бюстгальтер, прекрасно поддерживающий грудь до размера E. В новую коллекцию также включен обновлённый бралет Erica, бессменные бестселлеры Vivien и Viki и обновлённый Bra Basic. Несколько видов «низов» включает слипы, бразильяно и брифы.

Природные оттенки капсулы Planète гармонируют с полупрозрачной фактурой сетки powernet и анатомическим строением моделей Le Journal Intime, подчеркивающим уникальность фигуры каждой женщины – такой же прекрасной в своей естественности, как наша планета.

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