Природный камень - долговечная красота

Description: Природный камень практичный и красивый материал, который используется в различных сферах нашей жизни. Изделия из него прочны, изысканны, уникальны и бесконечно разнообразны. И это разнообразие достигается благодаря его обработке, самым простым и ра
Природный камень – практичный и красивый материал, который используется в различных сферах нашей жизни. Изделия из него прочны, изысканны, уникальны и бесконечно разнообразны. И это разнообразие достигается благодаря его обработке, самым простым и распространенным видом которой является резка.
Виды резки
Нетвердый камень можно обрабатывать теми инструментами, которые применяются в работе с изделиями из металла, даже дома. Для обработки твердого материала требуется специальный инструмент.
Резка бывает:
- лазерная,
- плазменная,
- гидроабразивная,
- механическая.
В настоящее время одним из самых современных направлений раскроя камня является гидроабразивная резка.
Особенности гидроабразивной резки
Как известно, «вода камень точит». И именно использование под давлением и с высокой скоростью струи воды, смешанной со специальным абразивным составом, обеспечивает обработку камня. Такой технологии уже более 60 лет. Суть ее - в отрыве и уносе из полости реза частичек материала скоростным потоком твердофазных частиц.
Диаметр струи обычно составляет 0,5 – 1,5 мм.
Достоинства ГАР очевидны:
- высокое качество резки,
- можно получить различные размеры и формы камня,
- начинать резать можно в любой точке,
- потери материала при такой обработке минимальны,
- технология экологически чиста, безопасна от пожаров, так как отсутствует горение и плавка материалов.
Какую компанию выбрать?
Резка природного камня – процесс очень ответственный. Она должна выполняться профессионалами на высокоточном оборудовании. Поэтому нужно ответственно подходить к выбору компании, которой можно без опасения поручить обработку дорогого материала.
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