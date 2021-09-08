Природный камень - долговечная красота

Description: Природный камень практичный и красивый материал, который используется в различных сферах нашей жизни. Изделия из него прочны, изысканны, уникальны и бесконечно разнообразны. И это разнообразие достигается благодаря его обработке, самым простым и ра

Природный камень – практичный и красивый материал, который используется в различных сферах нашей жизни. Изделия из него прочны, изысканны, уникальны и бесконечно разнообразны. И это разнообразие достигается благодаря его обработке, самым простым и распространенным видом которой является резка.

Виды резки

Нетвердый камень можно обрабатывать теми инструментами, которые применяются в работе с изделиями из металла, даже дома. Для обработки твердого материала требуется специальный инструмент.

Резка бывает:

лазерная,

плазменная,

гидроабразивная,

механическая.

В настоящее время одним из самых современных направлений раскроя камня является гидроабразивная резка.

Особенности гидроабразивной резки

Как известно, «вода камень точит». И именно использование под давлением и с высокой скоростью струи воды, смешанной со специальным абразивным составом, обеспечивает обработку камня. Такой технологии уже более 60 лет. Суть ее - в отрыве и уносе из полости реза частичек материала скоростным потоком твердофазных частиц.

Диаметр струи обычно составляет 0,5 – 1,5 мм.

Достоинства ГАР очевидны:

высокое качество резки,

можно получить различные размеры и формы камня,

начинать резать можно в любой точке,

потери материала при такой обработке минимальны,

технология экологически чиста, безопасна от пожаров, так как отсутствует горение и плавка материалов.

Какую компанию выбрать?

Резка природного камня – процесс очень ответственный. Она должна выполняться профессионалами на высокоточном оборудовании. Поэтому нужно ответственно подходить к выбору компании, которой можно без опасения поручить обработку дорогого материала.

Качественная гидроабразивная резка природного камня нашим предприятием – это залог вашего спокойствия и экономия сил и средств.

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Сделав выбор в пользу порезки своего ценного материала в нашей фирме, и подружившись с нами, вы сможете создавать уникальные дизайн-проекты, а ваш натуральный камень будет иметь наилучший эстетический вид.