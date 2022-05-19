Продажа металлопроката в России

Металлопрокатом именуют изделия, произведенные их металла путем проката на специальном оборудовании. Производителями предлагаются различные сорта и виды проката.
Виды проката и сфера применения
Производится металлопрокат из чугуна, который подвергают специальной обработке на прокатных станках. Применяется горячая, теплая и холодная обработка. Применяется два метода. Первый - температурное воздействие с целью удаления шлаков и затем сдавливание или сжимание слитков металла, второй - литье слитков и повторение вышеописанной процедуры.
Виды проката и сфера применения
Купить металлопрокат оптом и в розницу можно следующих видов:
· цветной;
· черный;
· из нержавеющей стали.
Черный металлопрокат востребован в условиях, где в первую очередь нужна надежность и прочность конструкции. Его используют при производстве вагонов, Сырьем для производства служат чугун, железо. Цветной прокат производится из цветных металлов: алюминия, олова, магния. Не исключено применение редких и цветных металлов.
Черный прокат применяется в тяжелой промышленности, строительстве. Цветной востребован там, где необходимы специфические свойства металла (гибкость, проводимость), например, в приборостроении.
Трудно назвать те отрасли, в которых не используется прокатная продукция, она встречается даже в быту.
Виды продукции
Среди наиболее распространенных видов металлопроката, пользуются спросом:
· балки или брусья из низколегированной или углеродистой стали;
· арматура для армирования ЖБ конструкций;
· стальные листы различной толщины;
· профнастил.
Конечно, производители предлагают покупателям и иные виды продукции с учетом потребностей и номенклатуры.
Трубное решение «Краснодар»
Компания предлагает широкий спектр товаров. Если коснуться лишь проката, то ООО предлагает:
· трубный прокат;
· цветной прокат;
· листовой прокат;
· черный прокат.
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Компания не является посредником в классическом понимании, «Трубное решение» - это производственное предприятие. Кроме того, предлагаются дополнительные услуги, в частности, серебрение, меднение, оцинковка и т.д.
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