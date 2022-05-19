Продажа металлопроката в России

Металлопрокатом именуют изделия, произведенные их металла путем проката на специальном оборудовании. Производителями предлагаются различные сорта и виды проката.

Виды проката и сфера применения

Производится металлопрокат из чугуна, который подвергают специальной обработке на прокатных станках. Применяется горячая, теплая и холодная обработка. Применяется два метода. Первый - температурное воздействие с целью удаления шлаков и затем сдавливание или сжимание слитков металла, второй - литье слитков и повторение вышеописанной процедуры.

Виды проката и сфера применения

Купить металлопрокат оптом и в розницу можно следующих видов:

· цветной;

· черный;

· из нержавеющей стали.

Черный металлопрокат востребован в условиях, где в первую очередь нужна надежность и прочность конструкции. Его используют при производстве вагонов, Сырьем для производства служат чугун, железо. Цветной прокат производится из цветных металлов: алюминия, олова, магния. Не исключено применение редких и цветных металлов.

Черный прокат применяется в тяжелой промышленности, строительстве. Цветной востребован там, где необходимы специфические свойства металла (гибкость, проводимость), например, в приборостроении.

Трудно назвать те отрасли, в которых не используется прокатная продукция, она встречается даже в быту.

Виды продукции

Среди наиболее распространенных видов металлопроката, пользуются спросом:

· балки или брусья из низколегированной или углеродистой стали;

· арматура для армирования ЖБ конструкций;

· стальные листы различной толщины;

· профнастил.

Конечно, производители предлагают покупателям и иные виды продукции с учетом потребностей и номенклатуры.

Трубное решение «Краснодар»

Компания предлагает широкий спектр товаров. Если коснуться лишь проката, то ООО предлагает:

· трубный прокат;

· цветной прокат;

· листовой прокат;

· черный прокат.

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Компания не является посредником в классическом понимании, «Трубное решение» - это производственное предприятие. Кроме того, предлагаются дополнительные услуги, в частности, серебрение, меднение, оцинковка и т.д.

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