Продукты для идеального тела

Кожа тела склонна к сухости, к шелушениям и раздражениям и нуждается в не менее бережной заботе и внимательном уходе, чем лицо и руки. Ассортимент продуктов по уходу за телом многогранен и обширен. В этом материале мы расскажем о двух эффективных средствах известных брендов.

Растительный экстракт алоэ, содержащийся в уходовой косметике линейки Herbal Aloe, обладает широким спектром действия. В нем содержится несколько сотен полезных питательных компонентов, витаминов и минералов, которые бережно ухаживают и оказывают противовоспалительное действие.

Крем для тела Herbal Aloe глубоко впитывается, увлажняет, разглаживает и смягчает даже самую сухую кожу. Вы оцените результат уже после первого применения. Средство не содержит парабенов и искусственных отдушек.

Благодаря легкой консистенции молочко приятно наносится на кожу и быстро впитывается, не оставляя липкой пленки. Нежный аромат успокаивает и расслабляет.

Богатая формула бальзам содержит высокоэффективные активные компоненты:

Благодаря технологии ALOE HYDRA-DEEP SYSTEM™ с 99% натуральным соком Алоэ Вера, молочко нормализует водный баланс в глубоких слоях кожи, успокаивает раздражения, устраняет сухость, шелушения и ощущение стянутости, восстанавливая комфорт.

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ ускоряет естественную выработку коллагена, оказывает активное омолаживающее действие и улучшает плотность и упругость кожи.

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ГАМАМЕЛИСА обладает антибактериальным и регенерирующим действием, ревитализирует и смягчает кожу.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА мгновенно увлажняет кожу, устраняет ощущение сухости и стянутости.

Молочко соответствует потребностям как зрелой, так и молодой кожи, требующей увлажнения, питания и укрепления.

Веганский продукт с формулой cruelty free;

Суперэффективные активные компоненты растительного происхождения в составе: сок Алоэ Вера, Центелла азиатская, экстракт листьев гамамелиса ;

Эффекты увлажнения и повышения упругости кожи заметны уже через 7 дней;

Моментально увлажняет очень сухую кожу.