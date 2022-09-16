Прокачаем женскую энергию вместе с Burstretch

Итак, что же такое женская энергия и почему она связана каким то образом с растяжкой.

Замечала ли ты что в каждой компании есть девушка, при виде которой все переключаются на неё и делают ей 1000 комплиментов за вечер?! А что если я тебе скажу, что это заслуга растяжки ?

Дело в том, что когда ты приходишь на растяжку мозг отдаёт нам в тело - гормон счастья - эндорфин. Благодаря эндорфину мы чувствуем себя легче и уверенне. Женская энергия – это энергия движения.Когда вы занимаетесь растяжкой- вы чувствуете своё тело гораздо более лучше, учитесь управлять им, прислушаться к нему.

Упражнения на шпагат, дарят потрясающую координацию, у вас будет гораздо более грациозна походка после занятий в студии , что тоже подарит вам неимоверный прилив женской уверенности.вы начнёте ощущать своё тело легче, будете узнавать его будто заново.

Растяжка - так же способствует - подтягиванию мышечного корсета. Ещё одно преимущество в копилку уверенности!

Stretching не просто растягивает мышцы и связки, но и помогает снять мышечную усталость, болезненные ощущения и даже нервное напряжение.

Занятия в студии ведёт бывшая спортсменка, со спортивным разрядом, с детства нам прививали любовь к своему делу. Любовь к телу. Позвольте поделиться этим опытом с вами и ощутить роскошное наслаждение своими телом после тренировок.

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