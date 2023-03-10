Promenade della Moda вновь представила дизайнеров со всего мира

26 февраля 2023 года Mеждународный показ мод «Promenade della Moda» превратился в большой подиум, на котором были представлены творения дизайнеров из Кыргызстана, Израиля, Швейцарии, Италии, Romania Бельгии. Генеральным глянцевым партнером от России выступил журнал Melon Rich.

В этом сезоне PROMENADE DELLA MODA прошeл под девизом "Make fashion not war" и представила публике новые таланты, сосредоточившись на поиске культурной идентичности и стиля дизайнеров со всего мира.

Темы для таких разговоров не всегда простые, но всегда важные. Мир – самое дорогое, что у нас есть, и его необходимо сохранить любой ценой.

В ходе мероприятия также была представлена ​​бьюти-компания «Double People», которая создала персональный парфюм специально для Promenade della Moda.

Вы когда-нибудь задумывались, существует ли связь между мирами моды и парфюмерии? Сходство между модой и духами кажется довольно простым: мы оба ингредиента "носим" на теле. Две вселенные тесно связаны, они всегда переплетались и живут неразрывной связью между визуальной и обонятельной красотой. Благодаря Double People его можно адаптировать для вас или вашего бренда.

Этот сезон Международного показа мод "Promenade della Moda" в Милане был богат на новые имена и открытия в области fashion. Он продемонстрировал международный профессиональный формат представления модных трендов и обозначил основные актуальные направления развития индустрии моды в современных экономических условиях.

Дизайнеры всего мира не перестают удивлять оригинальными идеям и представили новые коллекции, каждая из которых индивидуальна.

Каждый дизайнер старался вложить в свои работы не только современные тенденции, но и заложить национальные особенности своего народа. Вот почему они так актуальны сегодня! Наряду с международными брендами, которые представлены практически в каждой стране, есть востребованность в национальных брендах, которые передают специфику населения региона. Это область практической деятельности, целью которой является управление, если можно так выразиться, репутацией стран. И мода, и дизайн, как нельзя лучше могут представлять ту или иную страну, ее традиции и культуру.

На показе мод "Promenade della Moda" дизайнеры донесли до зрителя ценности традиционных ремесел в современной манере.

На международном показе мод "Promenade della Moda" дизайнеры из Кыргызстана, Израиля, Швейцарии, Италии, Румынии, Сербии и Бельгии донесли до публики ценности традиционного мастерства в современном ключе.

Швейцарский дизайнер David Lafitte Pagano открыл показ с топ-моделью Diariata Niang в качестве специального гостя.

Новая ювелирная коллекция Haute Couture «Жемчуг» вдохновлена ​​женщинами, изображенными на картинах итальянского художника Джованни Больдини (1842–1931). Чувственные женщины, обтянуты в драгоценные корсеты, ленты и многочисленные нити жемчуга, путешествуют во времени между прошлым и будущим. Коллекция состоит из самых ценных тканей, таких как шелковая органза и кружево Сан-Галло, старинные ткани, переосмысленные и помещенные в новые контексты с золотой вышивкой, жемчугом и кристаллами.

Взрыв легкости и воли к жизни. С наилучшими пожеланиями столь желанного лучшего будущего.

Назира Айдарова и Зуля Кемелбекова представили свой бренд "Курбум" (Кыргызстан)

Коллекция "Эклектика"- это о возможности выбора, которой наделён каждый человек от рождения. Это смешение вкусов и духа времени, это возрождение этнических и культурных ценностей в современном мире, интеграция наследия предков в виде вышивки и принта в современный стиль спорт шик. В коллекции представлены оттенки базовых цветов, что позволяет сочетать любое изделие капсулы в своем гардеробе.

Здесь сочетаются лёгкость и комфорт, элегантность и чувство стиля.

Бренд «Irem Ünsalan» (Кыргызстан)

Эксклюзивные наряды, аксессуары и украшения для женщин. Название коллекции «Невеста Кочевника».

Всем известно, что существовало и существует на данный момент множество кочевых народов, этносов и племен. Данная коллекция не относится к какому-либо определенному кочевому народу. Это коллаборация разных култур. За основу взято красное платье из японского шёлка. Красный цвет символизировал счастье, поэтому японские невесты одевали красный наряд. В каждом образе присутстует войлок, так как это один из самых древних материалов, изготовленный из шерсти. В каждом наряде присутствуют амулеты и обереги, защищающие невесту, что присуще тегриянству и шаманизму.

Коллекция создана в сотрудничестве с киргизским мастером по войлоку Асель Асанбаевой.

Брeнд Design by Anna Laskin (Израиль)

Для меня важно работать с натуральным материалами. Все мои изделия ручной работы, выполнены из невесомого, струящегося шёлка и самой нежной шерсти меринос. Каждая вещь - неповторимая! Создаётся в единственном экземпляре с особым вниманием к деталям. Это запоминающиеся элементы одежды, сумки, аксессуары.

Изюминкой брeнда Design by Anna Laskin является то, что вещи можно носить совершенно по-разному. Одна и та же вещь/аксессуар меняется в зависимости от настроения и образа, который вы хотите создать.

"Мою новую коллекцию я назвала “Колибри”. Крошечная и яркая, птичка колибри - символ красоты и любви, свободы и движения. Колибри - воплощение оптимизма, безграничной радости бытия. Колибри олицетворяет отношение к жизни как к празднику. Она помогает открыть наши сердца красоте, восторгаться чудом жизни, видеть прекрасное, получать эстетическое наслаждение и обрести способность созидать. Эпидемии, стихийные бедствия, катаклизмы, войны... Все оставляет неизгладимый след в нашей жизни. Могу ли я что-то изменить? Да, я могу изменить себя и свой взгляд на вещи. Могу постараться быть добрее, терпимее, внимательнее к ближним, любить себя и уважать людей, вне зависимости от их национальности, политических убеждений или религии. А еще я могу подарить вам хорошее настроение и положительную энергию, которая заложена в каждой вещи, созданной с любовью".

Maria Mirmelstein (Израиль)

"Я рада представить свою новую коллекцию весна/лето 2023 и назвала ее Express yourself. Это изысканное сочетание стиля и комфорта, идеально подходящее под стремительно меняющиеся обстоятельства, с акцентом на яркие, летние образы. Коллекция наполнена палитрой сочных красок, оттенков и нежных откровений. А элитарность и утонченность достигается благодаря классическим, черным и белым цветам", - говорит создатель коллекции Maria Mirmelstein.

Лакочиность кроя, высокое качество тканей и исполнения. Как и прежде наши ценности неизменны. Всегда где-то внутри, чуть глубже. За ними скрывается желание, возможность и свобода женщины быть собой! Ведь каждая вещь создается вручную и предназначается тем, кто хочет подчеркнуть всю женственность образа, независимо от типа фигуры и обстоятельств, будь то выход в свет или легкость, в рамках будничный дней.

Martina Bavaro родилась в г.Бьелла (Италия), известном своим текстильным районом. Но чтобы осуществить свою мечту переехала в Милан, где закончила факультет дизайна одежды в 2018 году в престижном институте Марангони.

В том же году дизайнер был выбрана для показа своей коллекции в качестве молодого дизайнера. Начинающий дизайнер известной школы моды представляет коллекцию Couture в Милане. После этого опыта проходит обучение, работая с некоторыми брендами, а в 2020 году запускает первую коллекцию собственного бренда.

Мартина Баваро мягко революционизирует концепцию роскоши, начиная от простоты до элегантности, переделывая и украшая классические предметы гардероба, таким образом открывая заново новый свежий и нежный стиль. Дизайнер твердо верит в красоту, уделяя внимание деталям, представляя Made in Italy через крой и качество тканей, через поиск вдохновения между путешествиями и традициями.

Фундаментальным и неотъемлемым элементом бренда является поиск новой женственности.

Элегантность, которую сам дизайнер определяет, как «безмятежную роскошь», которая никогда не бывает показной, а состоит из мелких деталей и четкой идентичности; у женщин, придуманных дизайнером, нет излишества. Их красота выходит за рамки самой эфемерной моды, которую должны понимать и, следовательно, навсегда узнаваема.

Текстильные исследования являются основным направлением коллекций Martina Bavaro и нацелены на качество. Цветные шелка, пастельные тона и натуральные ткани остаются актуальными в каждом сезоне. Линии напоминают классические формы, но изделия Martina Bavaro отличаются абсолютным стилем. Современным, в котором удобство никогда не "напрягает" тело, давая неожиданный и очень приятный комфорт, разработанный для современной женщины.

Бренд также поддерживает линию Couture с уникальными предметами одежды ручной работы в Италии исключительно для своих клиентов. Созданные для особых случаев и мероприятий, они удовлетворят желания трезвой и утонченной элегантностью.

В коллекции Madreperla от Claudia Fasciana представлена ее прекрасная Сицилия, состоящая из 5 платьев и вдохновленная чудесами природы. Коллекция посвящена морю, которое всегда дарит нам природные драгоценности неоценимой красоты, такие как кораллы и жемчуг, которые украшают женщин в любом возрасте.

Море в коллекции «Madreperla» изображено как источник жизни и клад уникальных и ценных сокровищ, и это можно увидеть в каждом созданном творении. Платье-символ в этой коллекции названо «Ариэль», нежное и струящееся. Платье ампир с пышной юбкой из многослойного мягкого тюля и цветами, напоминающими кораллы и морскую растительность.

Драгоценные ткани и внимание к деталям делают эти предметы одежды уникальными. Каждое платье элегантно, утонченно, естественно и женщина, которая его носит, не остается незамеченной.

Andresia by Alexandra Moisa. Тема «L'upcycling Flaire».

Александра родилась в Румынии, но переехала в солнечную Италию. Этическая и гламурная мода, но устойчивая. Миссия бренда заключается в совершенствовании мастерства, и дизайнер решает использовать переработаную бумагу, дав им вторую жизнь. Процесс полностью ручной, бумага полностью гидроизолирована, сложена, сплетена и сшита вручную. Капсульная коллекция состоит из ярких веселых цветов, а также из оттенков черного и серого.

Апсайклинг - это одна из актуальных на сегодняшний день практик переработки вещей, которая позволяет дать им новую жизнь. Был изобретен в 1994 году и сильно отличается от recycling (рециклинг -разновидность переработки отходов, связанная с повторным использованием сырья по прямому назначению). Цель состоит не в том, чтобы вернуть продукту ту же функцию, а в том, что апсайклинг означает повторное использование объектов для создания продукта более высокого качества, реального или предполагаемого.

TFP TALENTS-МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ

Платформа TFP TALENTS привлекает внимание к новым модным талантам Made in Italy, подчеркивая их творческий потенциал.

Платформа была создана с целью предложить молодым и начинающим дизайнерам консультации в сфере моды, но, прежде всего, идея состоит в том, чтобы лучше продвигать новые творческие коллективы Made in Italy с помощью ряда инструментов, таких как конкурсы мод, презентации, события и показы мод, известность среди влиятельных лиц и знаменитостей, публикации в модных журналах и многих других инициатив.

Вот почему TFP Talents с гордостью представил свой коллектив молодых дизайнеров на подиуме "Promenade della Moda" с оригинальными и эксклюзивными творениями некоторых лучших талантов. На подиуме публика смогла полюбоваться повседневной одеждой и красивыми украшениями, коктейльными и вечерними платьями ручной работы с использованием ремесленных технологий, тканей и материалов высочайшего качества и уникального и утонченного дизайна.

Свои творения на подиуме представили:

GIULIA IOSCO, молодой римский дизайнер украшений с большим опытом работы с брендами международного контекста, который представил свои драгоценности на подиуме в коллаборации с другими дизайнерами.

Как художник, она постоянно находится в поиске всевозможных экспериментов: диалог между материей и телом составляет основу её креативной концепции. От живописи до скульптуры, от ремесленных техник до украшений и модного дизайна, любит создавать любые формы самовыражения.

BOTTEGA BERNARD, новый устойчивый тосканский бренд мужской и женской моды и с минималистичным повседневным стилем, который пересматривает классический стиль в современный.

Бренд практикует древнее искусство ручной работы, уделяя время каждой детали, исследуя со страстью и заботой лучшие экологичные и натуральные ткани 100% Made in Italy.

ANNETTE, бренд начинающего дизайнера сербского происхождения Анны Матич, которая представила не банальное сочетание классических моделей и рок-стиля, с акцентом на абстрактное искусство.

Коллекции мужской одежды Annette сочетают в себе разные материалы и стили, с тщательным исследованием форм и объемов, хроматических и тканевых игр.

MELINDA MICCICHÈ – молодой сицилийский дизайнер, чья одежда несет в себе важное значение самого по себя, это сознание того, как сделать моду искусством. Её произведения говорят об упорстве, стремлении создать что-то новое, в котором искусство, мода и мастерство стали целью её исследований.

Её коллекции призваны подчеркнуть индивидуальность женщины, ее силу, готовность и способность преодолевать страдания и насилие. Одежда – это не только предмет женского желания, а символ возрождения.

FILIPPO FRANCIA – молодой стилист из региона Марке, для которого мода всегда была средством самовыражения настроений, понятий, мыслей и волнений, чтобы приблизиться к конкретной реальности. Дизайнер экспериментирует, интерпретирует ткани, играет с формами, твердыми телами и пустотами для усиления выразительности светотени ткани и вышивки платья, а также создает игру контрастов.

GRAZIA IEVA представляет свою бессезонную коллекцию, вдохновленную силой женственности, современной элегантностью, которой не нужно кричать, чтобы быть услышанной.

Новый феминизм, культурные корни которого уходят в прошлое девятнадцатого века. Двадцатый век, у истоков первого феминизма, примеры которых пересматриваются в концептуальном ключе посредством создания вневременной одежды.

CRIMOSH by Cristina Mocchiutti, молодой бренд женской одежды, целью которого преобразить вдохновение в чистую гармонию, создавая одежду, которая подчёркивает женственность в любое время суток.

Основополагающими элементами бренда являются кристаллы Svarowski, постоянные украшения в коллекции, которые в конечном итоге придают форму самому логотипу.

N° 8 PROJECT by Irene Famiano – это бренд эксклюзивной одежды, разработанной и изготовленной в Италии с тщательно отобранным материалом. Каждый предмет одежды создается с нуля, начиная с выбора материалов до каждой детали. Максимальное внимание уделяется качеству упаковки, каждое изделие изготавливается вручную с особой тщательностью и могут быть персонализированы по запросу клиента.

MARIA BUDA – дизайнер калабрийского происхождения, но живет и работает в Генуе. Точка опоры её бренда — уникальность, достигаемая за счет особого сочетания цветов и ткани, экологичный дизайн и отличное качество пошива.​ Удобная мода, предназначенная для уверенной в себе карьеристки, но и для тех, кто хочет сделать важное событие незабываемым.

ANNALISA DI LAZZARO, молодой дизайнер из Калабрии, специализирующийся на деталях.

Аннализа поддерживает итальянские традиции со взглядом на будущее: ее коллекции возникают в результате глубоких экспериментов с точки зрения устойчивости для качественного результата и эстетической утонченности, всегда посвященная поиску нового романтизма.

ANDREANA BONO – начинающий дизайнер тосканского происхождения, но живет и работает в г. Мантова.

Любит одевать женщин с элегантностью и щепоткой решимости, чтобы показать любовь к жизни и к красоте, которая нас окружает. Вдохновленная миром искусства и культуры, ее одежда раскрывает чувственность тела и играет на контрасте между современным романтизмом, состоящим из легких облаков неосязаемых тканей и смелостью форм, цветов и сверкающих украшений в вечной игре между мужским и женским, между классикой и современностью.

Бренд "Lina de Lang"

Самый молодой дизайнер Ева Хендрикс, родом из Бельгии и ей всего-лишь 14 лет. Зачем ждать, пока вы станете взрослым, чтобы делать аксессуары и одежду? Творчество не ждет! Цель дизайнера донести до молодых любителей моды желание испытать себя и познать сложный и увлекательный мир.

Ева назвала свою коллекцию «Надежда по течению».

В состав коллекции входят хлопок и полиэстер. Коллекция разработана и посвящена детям, находящимся в тяжелой и трудной жизненной ситуации. Дети – самые уязвимые существа на свете. Некоторые примеры: военные конфликты, агрессии, пандемия и экономические условия. Дети выражают свои эмоции через разные предметы. Как говорит Ева: "Я показываю это через свои рисунки."

Через свою коллекцию молодой дизайнер показывает чистоту и честность детей. Никогда не теряйте надежды! Это девиз коллекции.

Бренд KaosCreativo от Chiara Bottura

Коллекция была названа «Путешествия и кинозвезды». Далекие города и непредсказуемые маршруты, новые направления, недописанный сюжет. Самые любимые героини кино — от Kill Bill до Pretty Woman проживают новые истории в костюмах от KaosCreativo. Мегаполисы и романтические путешествия, мистические путешествия и прочее инкогнито. Закодированные сообщения, напечатанные на эксцентричных куртках, как плакаты, свадебное платье, спрятанное в чемодане.

Динамичная и женственная коллекция, местами истеричная, соучастница незабываемых приключений. Линии, обрисовывающие тело и строгие крои, оставляющие место для изысканных тканей и эксцентричных комбинаций шелкографии, словно произведения искусства на холсте.

Показ был закрыт свадебным платьем, созданным Франческой Комито, дизайнером и организатором мероприятий. После целенаправленного обучения Франческа превращает свои давние увлечения в профессию, живет между Миланом и Перуджей, работая с клиентами по всей Италии, создает эксклюзивные коллекции и персонализированные платья. Изысканность начинается с детали и переходит в стиль Made in Italy.

Успех Международного показа мод "Promenade della Moda" превзошел все наши ожидания. Каждый, кто сотрудничал с нами, принял к сердцу частичку организации этого мероприятия и позаботился о нем в полной мере. Конечный результат удивил всех! До встречи в следующем выпуске!