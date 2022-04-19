Что такое психология стиля и как на восприятие нас окружающими влияет одежда рассказала Ирина Леонова имидж психолог, предприниматель, основатель бренда 7.pieces

Стилисты в России сегодня все больше внимания уделяют психологии. С чем это связано?

Существует множество проектов, нацеленных на трансформацию внешности человека. Модные эксперты подбирают участнику новый стиль, который должен помочь ему «перезагрузиться».

В конце таких шоу достигается краткосрочный результат.

Мы должны понимать, что каждая личность уникальна и индивидуальна. У каждого есть свои приоритеты, взгляды,религия в конце концов.

Миссия стилиста –перевоплощение клиента снаружи. Функция психолога – внутренние изменения.

Как знания в психологии помогут каждому, который пришёл в магазин одежды за покупками?

Часто люди копируют тренды.При таком раскладе человек обычно испытывает дискомфорт.Знание своего психотипа, осознание своих ценностей должны стоять в приоритете над модными тенденциями.

Элементы гардероба сильно влияют на наше настроение. Это не просто куски ткани, в них есть настоящая энергетика.

Есть ли какая-то схема, по которой можно создать свой неповторимый стиль?

Свой неповторимый стиль – это про креативность, про самовыражение, про передачу смыслов о самом себе в социум.

Нужно понимать себя и точно знать, что вы хотите донести своим обликом до других людей. Для идеального гардероба покупайте те вещи, которые придают вам уверенность.

Модные издания делают подробные разборы с красных дорожек. Часто мы видим, как безвкусно могут одеваться звёзды. Неужели на них не хватило хороших стилистов?

То, что мы видим на красных дорожках, просто должно врезаться в память, вызывать резонанс в СМИ.

Каждый неудачный наряд обязательно попадет в рейтинг провала на платформе модных изданий. Чёрный пиар – тоже пиар.

Вы имидж-эксперт и бизнес-психолог. Можете ли привести пример, как правильно выстроенный имидж бизнесмена помог ему в его деле?

Отличный пример работы имиджа–это Элизабет Холмс и ее стартап Theranos.

Элизабет – американская предпринимательница, создавшая бренд Theranos по разработке инновационного оборудования для анализа крови. Компания обещала создать миниатюрный анализатор, который даже по капле крови из пальца мог провести самые сложные ее исследования. Журнал Forbes присуждал Холмс первое место в списке самых богатых женщин Америки, самостоятельно добившихся успеха.

В итоге анализаторы так и не были запущены в продажу. Работа Элизабет Холмс и ее партнеров – не что иное как мошенничество.

Элизабет с помощью созданного имиджа удалось внушить всем, что она – гений из мира технологий.

Получается, что деньги и внешний вид связаны между собой? Можно ли зарабатывать больше, сменив имидж?

Конечно! Есть масса других примеров, когда люди умножали свое состояние, переодевшись и поработав комплексно над подачей себя социуму.

По исследованиям Harvard Business Review стройная фигура, правильные черты лица и чувство стиля в одежде способствуют продвижению по карьерной лестнице и увеличению дохода.

Имидж – это то, что создает наш образ в глазах других людей.Умение стильно одеваться в совокупности с манерой поведения, тембром голоса, жестикуляцией на 70-80% определяют мнение о нас окружающих.

А в чём отличие имиджмейкера от стилиста? Может ли стилист создать имидж и наоборот?

Имиджмейкер – это психолог, бренд-менеджер и стилист в одном лице. А стилист – это человек, создающий только визуальный образ за счет одежды и аксессуаров. Стилист– лишь составляющая работы имиджмейкера.