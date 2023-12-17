«ПУАНТЫ ДЛЯ МОЕЙ МАМЫ» - новый фильм режиссера Яны Недзвецкой

Весной 2024 года состоится премьера нового фильма режиссера Яны Недзвецкой – «Пуанты для моей мамы».

Если в мире несчастлив хотя бы один ребенок - вина лежит на каждом из нас.

В современном мире аутизм в той или иной степени диагностируется у каждого 88-го ребенка. Это не проблема нашей страны, это общемировая проблема.

В фильме режиссера Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы» главная героиня - девчонка 15 лет, с обидной кличкой "Крыся", с синдромом Аспергера, до 7 лет жила в чуме на стойбище оленеводов в тундре. "Крысю" до школы воспитывал отчим - хант, от которого сбежала 16-летняя жена сразу после родов, оставив новорожденную, не родную ему дочь.

В небольшой малокомплектной северной школе "Крысю" отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Там, как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимания сути ее заболевания.

У "Крыси" одна мечта - стать знаменитой балериной. Ее диагноз – не приговор. Дети с синдромом Аспергера (слабая степень аутизма) часто талантливы, хотя и плохо социализированы.

В фильме прослеживается жизнь героини от ее рождения на стоянке оленеводов на крайнем севере России до учебы в Академии балета в Москве.

В этом фильме все подлинное - съемки начались в республике Коми, на стойбище оленеводов - братьев Чупровых, продолжились в Карелии, в исторической деревне Пяльма на Онежском озере.

После Пяльмы съемки проходили в Вологде и ее окрестностях. Потрясающая природа Вологодской области, ее самые красивые места, удивительные люди этого города — все это отражено в фильме Яны.

Яна Недзвецкая снимает красивые фильмы, каждый кадр которых - живописная картина с четко выверенными пропорциями и тонко подобранными цветами. Одним из главных героев фильмов Яны всегда выступает потрясающе красивая природа русского Севера, что добавляет фильмам Яны настоящую подлинность.

Удивительно талантливых актеров собрал этот глубокий и по сути, и по смыслу фильм. Героиню на главную роль - Инну Новикову искали больше года. Если бы не случайная статья в местной прессе о талантливой девочке, поступившей в Академию балета - фильма могло бы и не случиться. Друга "Крыси" играет уже известный юный актер Сергей Федоров (12 лет).

Одну из главных ролей в фильме - бабушки "Крыси" играет удивительная актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Оксана Сташенко - пластичная, яркая, харизматичная. Роль ее сестры играет известная актриса - Дина Корзун. В роли ректора Академии, самого себя играет в фильме Народный артист России, премьер балета - Сергей Филин.

Красивые сцены фильма были сняты в Вологодском Детском музыкальном театре, (хореографическое отделение) с его удивительными преподавателями - фанатами своего дела и талантливыми детьми.

Подлинность фильму добавляет то, что всех преподавателей балета в фильме играют настоящие преподаватели балетных школ Москвы и Вологды.

Настоящая находка фильма - юная Лина Базаева, которая сыграла героиню в детстве - обе девочки внешне похожи между собой.

Сыграть больного аутизмом ребенка - невероятно сложно. Обе актрисы - Инна и Лина справились с этим отлично. Удивительно ювелирно подобрана и другая пара актрис - Ольга Макеева и Татьяна - сыгравшие роль Сашки в 16 и в 35 лет. Впечатление, что это родные сестры. Хотя это не так.

Подлинность фильма видна даже в мелочах. В доме и квартире "Крыси" стены украшает живопись Михаила Комарова - известного мальчика с синдромом РАС (расстройства аутистического спектра) из Астрахани. Картины Миши уже покорили весь мир! Надежда - мама Миши, разрешила использовать копии потрясающих работ Миши в фильме «Пуанты для моей мамы». Тем более - по мистическому совпадению - героиня фильма любит рисовать странных рыб, которых часто рисует и Миша.

Яна Недзвецкая все свои фильмы уже много лет снимает с талантливым оператором - постановщиком Василием Очеретнюком.

Ждем премьеру фильма. Надеемся увидеть этот интересный, сложный и глубокий по смыслу фильм в нашем прокате.

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