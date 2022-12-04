Public Talk «Как сохранить психологическое и ментальное здоровье»

29 ноября в ресторане Noriko состоялся Public Talk на актуальную сегодня тему «Как сохранить психологическое и ментальное здоровье». Действительно, в тех реалиях, в которых мы все сегодня находимся, вопросы здоровья и даже самосохранения приобретают совершенно новый смысл. Именно об этом и решили поговорить участники мероприятия. Public Talk является одним из мероприятий большого проекта #ПроBeauty, который освещает тенденции и новинки индустрии моды и красоты, вопросы стиля, здорового образа жизни, а также уделяет внимание инновациям в beauty-сфере.

В рамках проекта лидеры мнений встречаются для неформального общения. Мероприятия #ПроBeauty традиционно объединяют экспертов в вопросах красоты и здоровья, журналистов и блогеров, светских персон и представителей бизнес-сообщества. Отсутствие жёсткого регламента позволяет не только познакомиться с новинками, но и по возможности сразу же протестировать их, а также обменяться мнениями на самые разные темы. В этот раз на тему сохранения здоровья и красоты пришли поговорить Елена Летучая, Мария Кожевникова, Катя Гордон, Анна Пескова, Анфиса Чехова, Анна Чурина, Елена Кулецкая, Надя Ручка, Светлана Абрамова, Женя Малахова, Ольга Кабо, Алика Смехова, Катя Лель, Алеса Качер, Поля Полякова.

В этот раз гости собрались в ресторане Noriko, который можно назвать новой модной точкой на гастрономической карте Москвы. Гости получили возможность не только продегустировать авторские блюда, но и попробовать себя в роли мастеров суши! Под руководством шефа Георгия Денисенко Анна Пескова и Надя Ручка приготовили японский сет на льду, три вида суши (лосось, угорь, хамачи) и три вида сашими (тунец, гребешок, желтохвост) и роллы с обожжённым лососем. Георгий Денисенко, опираясь на свой большой опыт и доскональное знание паназиатской кухни, раскрыл некоторые профессиональные секреты, акцентируя внимание на том, что японская кухня справедливо считается одной из самых здоровых и сохраняющих естественную красоту.

Одним из факторов, влияющих на здоровье, является правильное дыхание. Именно об этом говорила основатель дыхательных гимнастик для похудения в России Марина Корпан. Она дала провела небольшой мастер-класс и показала гостям лайф-хаки дыхательных систем: как успокоиться или взбодриться за 1 минуту, просто переключая дыхание ноздрями. Марина Корпан уже более 20 лет учит людей по всему миру правильно дышать, за это время тысячи людей смогли нормализовать вес, улучшить здоровье, восстановиться после ковида. Сейчас Марина Корпан досказывает эффективность своих методик как научный сотрудник на базе кафедры физического воспитания университета имени Косыгина.

Конечно, гости не могли обойти своим вниманием новые инновационные бьюти-гаджеты – их представила группа компаний «Технологии прикосновения», продвигающая продукцию немецкого производителя под брендом GESS. В интернет-магазине Gessmarket любой желающий может приобрести уникальные гаджеты, восстанавливающие здоровье при помощи технологии инфракрасного обогрева. Подробно с новинками магазина гостей познакомили медиаменеджер компании Ольга Юрова и эксперт по аппаратным технологиям Алёна Самойлова.

Вёл мероприятие шоумен Антон Зорькин, который в этот раз предстал перед гостями в абсолютно новом качестве. Ведь Антон очень серьёзно занимается психологией и является автором-исследователем трансформационных инструментов. Его проект EON ANTEY направлен освобождение от внутренних страхов, выстраивание правильного диалога с самим собой. Он предложил гостям некоторые несложные методики расслабления, которые позволяют ликвидировать внутренние зажимы, достичь внутреннего спокойствия, а также без всяких уколов разгладить кожу лица.

Весь вечер гостей консультировала астролог-таролог Афина Март – при помощи своей авторской методики она сделала индивидуальные прогнозы для всех желающих, а также дала несколько рекомендаций по правильной встрече Нового года.

Все гости получили подарки от компаний-партнёров мероприятия: товары для красоты, здоровья и фитнеса GESS; кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; фирменный магазин моек и смесителей Paulmark; ювелирная фабрика АЛЬКОР; студия красоты «Кантри»; домашний текстиль класса премиум SOFI DE MARCO; ароматы для дома BAGO HOME; ювелирный гипермаркет ЗЛАТОГРАД; модные аксессуары от Дома шляпки Lilia Fisher; бренд эксклюзивной косметики для салонного и домашнего использования Nanoasia; украшения ручной работыPerevalova Jewerly; сеть салонов Wai Thai Spa; косметика по уходу за телом ST Cosmetics; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash, инновационная косметика по уходу за лицом и телом SKINGA.